Netflix ouvre ses premiers parcs d’attractions, qui font la part belle à Stranger Things, Squid Game et One Piece

Des attractions et expériences Stranger Things, Squid Game, Wednesday ou encore One Piece, voici ce qui attend les visiteurs des Netflix Houses.

Si Disney s'est largement inspiré de Netflix pour sa plateforme de streaming vidéo à abonnement, c'est maintenant le leader de la SVOD qui vient prendre des idées chez son rival. Les premiers parcs d'attractions Netflix vont ouvrir avant la fin de l'année, et vont mettre à l'honneur les productions originales du service, telles que Wednesday, Squid Game ou Stranger Things.

Ces parcs d'attractions sont baptisés les “Netflix Houses”. Ils nous promettent de devenir le personnage principal de nos séries favorites “à travers des expériences immersives et interactives”. En plus des manèges, les visiteurs auront accès à des jeux en réalité virtuelle, à des machines d'arcade, et à quelques extras comme un minigolf. La partie restauration n'est pas laissée de côté, puisqu'on annonce des plats et encas inspirés de séries et films Netflix. Bien sûr, une boutique est prévue pour acheter des vêtements, accessoires et gadgets et nous soutirer nos derniers deniers.

Stranger Things, Squid Game, Wednesday et One Piece en vedette

La première Netflix House ouvrira le 12 novembre 2025 à Philadelphie. Deux attractions vedettes, d'une durée d'une heure chacune, seront proposées. La première, “Quête pour le fruit du démon”, est inspirée de One Piece. “Résolvez des indices et relevez des défis pour trouver un fruit du démon insaisissable dans cette aventure pirate immersive”, explique Netflix. La seconde, “La veille des marginaux”, s'inscrit dans l'univers de Wednesday. “Explorez les jeux, les malheurs et les surprises dans cette exploration interactive”, tease l'entreprise.

Le 11 décembre 2025, c'est à Dallas qu'une Netflix House ouvrira ses portes, avec là encore deux attractions phares :

Échappez à l'obscurité (Strangers Things) : Voyagez dans les ruines de Hawkins pour retrouver trois habitants disparus… avant que les horreurs qui se cachent à l'intérieur ne vous trouvent.

Voyagez dans les ruines de Hawkins pour retrouver trois habitants disparus… avant que les horreurs qui se cachent à l'intérieur ne vous trouvent. Survivez aux épreuves (Squid Game) : À votre tour d'entrer dans l'arène. Jouez à des jeux diaboliques, affrontez le leader et trahissez vos amis pour avoir une chance de tout gagner.

Une autre Netflix House verra le jour à Las Vegas en 2027. L'entrée du parc est gratuite, il faut ensuite payer pour chaque attraction, dont les prix n'ont pas encore été communiqués.