Impossible de caster Netflix sur votre TV, la plateforme a supprimé la fonctionnalité sans aucune raison

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir caster Netflix sur le téléviseur depuis leur smartphone. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un bug. La service de SVOD a confirmé avoir supprimé cette fonctionnalité, officiellement pour améliorer l'expérience utilisateur.

Netflix montrait déjà des signes inquiétants. Un peu plus tôt dans l'année, certains utilisateurs ont remarqué qu'il n'était plus possible de caster Netflix depuis son smartphone si l'on avait souscrit à l'abonnement Standard. Quand à la formule avec publicité, seuls les derniers Chromecast pouvaient recevoir le flux. Pendant plusieurs mois, la situation est restée stable, jusqu'à récemment. Ces derniers jours, plusieurs internautes ont pris Reddit d'assaut pour savoir s'ils sont victimes d'un bug, ou d'une décision de Netflix.

Si vous tentez aujourd'hui de caster Netflix sur votre Chromecast depuis votre smartphone, il y a de grandes chances que cela ne fonctionne pas. Malheureusement, cela n'a rien d'un bug. Sur son site de support, le service de SVOD annonce la nouvelle. « Netflix ne prend plus en charge la diffusion de programmes depuis un appareil mobile vers la plupart des téléviseurs et appareils de streaming TV. Vous devrez utiliser la télécommande fournie avec votre téléviseur ou votre appareil de streaming TV pour naviguer sur Netflix. »

Netflix ne veut plus que vous castiez vos films et séries sur votre TV

Quand l'application ne refuse pas de lancer la diffusion sur la TV, c'est carrément le bouton de partage qui a disparu de l'interface. Visiblement, il n'y aucun retour en arrière prévu par Netflix à l'heure actuelle. De fait, il ne reste plus qu'une poignée d'appareil avec lequel le cast est encore disponible, notamment les Chromecast plus anciens compatibles nativement avec Google Cast. Toutefois, seuls les abonnés se trouvant sur la formule standard pourront en profiter.

Difficile de comprendre ce qui a poussé Netflix à prendre cette décision. Pour la firme, il s'agit avant tout d'améliorer l'expérience utilisateur en simplifiant la navigation. Celle-ci a d'ailleurs précisé que tous les appareils disposant d'une télécommande ne pourront plus recevoir le cast à partir de maintenant. Un brin ironique sachant que la plupart des utilisateurs optait pour cette technique, précisément pour profiter de la navigation plus simple offerte par leur smartphone.