Canal+ réserve un cadeau de Noël empoisonné à ses abonnés, on vous conseille de vite finir vos séries

Il semblerait que Canal+ rejoigne le grand club des services de streaming qui rendent la vie plus dure à leurs abonnés. Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, on dirait que l'esprit de partage n'est plus vraiment au goût du jour chez la chaîne de Vivendi…

Il était belle l'époque des débuts des services de streaming, où ceux-ci toléraient — voire, pour la plupart, encourageaient — le partage de compte. Une époque révolue depuis le début des années 2020, Netflix ayant été le premier fermer les vannes. La plateforme a rapidement été suivie par la concurrence, jusqu'à HBO Max en septembre dernier. Bref, il ne faut définitivement plus compter sur le partage de compte pour profiter des contenus d'un service sans se ruiner, et mieux vaut s'attendre à ce que les derniers qui l'autorisent encore arrêtent bientôt les frais.

Aussi, cela fait un certain temps que les abonnés à Canal+ attendent que la sentence soit prononcée. La dernière politique en la matière de la chaîne avait déjà restreint les possibilités, en permettant uniquement aux membres d'une même famille d'utiliser un seul et même compte, mais sans obligation de se trouver sous le même toit. Mais les conditions étaient encore relativement floues, et Canal+ compte visiblement éclaircir les choses une bonne fois pour toutes. Quitte à serrer la vis comme l'ont fait ses comparses.

Canal+ va à son tour sévir sur le partage de compte

Sur X (anciennement Twitter), l'utilisateur Anaël a repéré un léger changement des conditions générales d'utilisation de Canal+, mais qui va faire toute la différence. Canal+ y indique en effet que “l'usage doit rester strictement privé et limité au sein du même foyer”, laissant entendre qu'il faudra désormais être connecté au même réseau Internet pour pouvoir accéder au compte familial. En somme, exactement le même principe que pour Netflix et compagnie.

Canal+ n'ayant pas encore officialisé la nouvelle mesure, difficile de connaître les contours de celle-ci. On ne sait pas encore, par exemple, s'il sera possible de consulter son compte pendant un voyage en dehors de son foyer principal, comme le permet Netflix, ou s'il sera toujours possible de payer quelques pièces supplémentaires pour se greffer à un compte existant, comme c'est encore le cas aujourd'hui.