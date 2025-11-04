À la suite de la mort de Windows 10 le 14 octobre, de nombreux utilisateur cherchent à migrer vers Windows 11 afin de protéger leur machine des cyberattaques. Cependant, certains d’entre eux recourent à des versions contrefaites d’outil de contournement qui les exposent, de fait, aux cybercriminels.

Depuis le 14 octobre, Windows 10 est mort – sauf en Europe où les utilisateurs sont parvenus à obtenir un an de mises à jour gratuites supplémentaire. En laissant ainsi des centaines de millions de PC sans assistance, Microsoft abandonne ces machines et leurs propriétaires aux mains malveillantes des pirates. La firme de Redmond en a conscience et elle n’hésite pas à prévenir les utilisateurs des risques encourus s’ils continuent de rester sur Windows 10.

Si certaines personnes ont carrément préféré passer chez Apple, d’autres tentent tant bien que mal de migrer vers Windows 11 en se tournant vers des outils tiers. Cependant, certains d’entre eux recourent, sans le savoir, à une version contrefaite du célèbre outil Flyoobe et s’exposent là aussi aux cybercriminels, qui en profitent pour exploiter leur détresse.

Lire aussi : Ce youtubeur accuse Microsoft d’avoir fait supprimer ses vidéos, la réponse de YouTube est risible

Windows 11 : faites attention à cette fausse version de Flyoobe, elle pourrait infecter votre PC

Flyoobe, autrefois Flyby11, est un outil gratuit, open source et léger qui permet d’installer Windows 11 sur des machines non compatibles en l’allégeant, supprimant les composants inutiles et contournant les exigences matérielles obligatoires. Il vient par ailleurs de gagner de nouvelles fonctionnalités qui le rendent encore plus utile.

Cependant, nos confrères de Windows Central rapportent qu’une fausse mise à jour de Flyoobe a été diffusée par des pirates via un site frauduleux, imitant l’officiel. Informé de cette arnaque, le développeur de Flyoobe a publié un avertissement et rappelle de toujours télécharger l’outil depuis son dépôt officiel GitHub.

Microsoft propose également une alternative officielle : le programme d’Extended Security Updates (ESU), qui prolonge les mises à jour de sécurité pour Windows 10. Il est gratuit pour les membres de l’Espace économique européen (EEE). L’ESU fait cependant l’objet de critiques, certaines organisations accusant Microsoft de repousser le problème plutôt que de le régler.