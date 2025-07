YouTube transforme les Shorts avec cette fonction surprise

YouTube frappe encore avec une fonction inattendue. La plateforme permet maintenant de faire pivoter ses vidéos courtes en mode paysage. Mais cette nouveauté pourrait bien diviser et surprendre plus d’un utilisateur.

YouTube multiplie les nouveautés ces dernières semaines. La plateforme a récemment annoncé vouloir devenir un outil pour organiser ses voyages et préparer ses achats, grâce à des recommandations alimentées par l’IA. Avec ces nouvelles options, l’appli ne se contente plus d’être un simple site de vidéos, il veut s’imposer comme un service multifonction. Et pendant que ces fonctionnalités se préparent, une autre nouveauté inattendue débarque pour les amateurs de shorts.

YouTube a récemment ajouté une fonction baptisée « Rotate Shorts » dans son application mobile. Cette option permet de regarder les vidéos courtes, habituellement verticales, en mode paysage. La fonctionnalité apparaît dans les réglages d’accessibilité et ne semble pas encore disponible pour tout le monde.

YouTube permet de tourner les Shorts en mode paysage

Le site Android Authority a repéré ce réglage sur un Pixel 9 Pro XL. L’option se trouve dans Paramètres > Accessibilité, sous le nom « Rotate Shorts ». Une fois activée, les Shorts passent automatiquement en paysage lorsque l’on tourne le smartphone. Normalement, ces vidéos sont conçues pour un affichage vertical et remplissent tout l’écran. Ici, dans ce mode, la vidéo devient minuscule et laisse apparaître de larges bandes grises. Cela réduit fortement l’intérêt visuel et gaspille presque 70 % de l’espace disponible sur l’écran.

Cette fonction n’est pas pensée pour le grand public. Elle vise plutôt les personnes souffrant de troubles moteurs, qui ne peuvent pas facilement manipuler leur téléphone. Elle peut aussi convenir aux utilisateurs qui gardent leur appareil fixé sur un support en paysage et ne veulent pas le pivoter. En activant « Rotate Shorts », YouTube contourne même la rotation automatique désactivée sur certains appareils.

Pour ceux qui souhaitent tester cette nouveauté, il faut mettre à jour l’application YouTube vers la version 20.26.31 ou supérieure. Toutefois, Google déploie l’option progressivement, ce qui signifie qu’elle n’est pas garantie sur tous les smartphones. Bien que surprenante, cette possibilité montre l’attention de cette appli de streaming à proposer des solutions adaptées à tous les usages, même les plus spécifiques.