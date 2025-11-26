Voilà une tradition qui ne se perdra jamais : les utilisateurs détestent la nouvelle interface de YouTube

Il y a quelques jours, YouTube a effectué quelques changements à son interface sur Android. Et forcément, cela a généré quelques grognements chez les utilisateurs. On ne change pas une équipe qui gagne.

C'est l'une des traditions les plus vieilles d'Internet. Au fil des ans, YouTube a maintes fois changé d'apparence, le plus souvent pour s'adapter aux tendances, parfois simplement pour modifier un petit élément d'interface. Mais qu'il s'agisse d'un changement radical ou d'une modification discrète, vous pouvez être certain que personne ne sera content. Et de fait, la dernière petite mise à jour de l'interface de YouTube a, inévitablement, causé un peu de grabuge sur Reddit.

Google ne chôme pas en ce moment en ce qui concerne son application de streaming. Non contente de préparer l'arrivée d'une messagerie et d'introduire des éléments de design inspirés de sa philosophie Material You 3, la firme de Mountain View a également opéré un tout petit changement d'interface. Incroyablement léger certes, mais suffisant pour désarçonner les internautes — et leurs années de mémoire musculaire.

YouTube a bougé ce bouton et ça perturbe tout le monde

Sans prévenir personne, YouTube a en effet interchangé deux boutons sur son écran d'accueil : celui de l'onglet Abonnement et celui de l'onglet Vous. Ça n'a l'air de rien comme ça (et… certes), mais pour bon nombre d'internautes, c'est une catastrophe. “« Je viens de voir ça, et c'est horrible. Je n'aimais déjà pas voir différentes vidéos collaboratives dans mon onglet d'abonnement, et maintenant ça », s'agace un membre de Reddit.

D'autres estiment qu'il aurait mieux valu garder uniquement le bouton Abonnement sur l'écran d'accueil, plutôt que d'essayer pousser la section Vous décidément bien impopulaire. Quand bien même, d'autres trouveraient raison de se plaindre.

En effet, autre détail particulièrement mal-aimé : la présence de différentes chaînes dans la barre latérale, sous la section Abonnement. “Je n'ai pas besoin d'une liste de mes abonnements en haut de la page”, s'exaspère un autre internaute. Certains ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps, en installant des extensions expressément pour annuler ces changements. Les noms qui reviennent le plus souvent sont Stylus, Unhook et YouTube Tweaks.