Bon plan Shark CryoGlow : le masque LED avec technologie rafraîchissante est à prix cassé, vite !

Avec le masque LED CryoGlow de Shark, vous allez pouvoir améliorer votre routine beauté et obtenir une peau plus saine et plus éclatante en seulement quelques semaines. En plus, le pack masque LED avec rafraîchissement du contour des yeux et stand de recharge profite actuellement d’une double réduction sur le site de Shark.

Shark CryoGlow

La marque Shark est reconnue dans le monde de la beauté pour ses lisseurs, sèches-cheveux, brosses soufflantes… Mais le géant américain propose aussi une solution innovante pour améliorer la peau de votre visage rapidement et efficacement : le masque LED CryoGlow.

Bonne nouvelle, vous pouvez profitez en ce moment d’une très belle remise sur le pack masque LED CryoGlow Shark avec rafraîchissement du contour des yeux et stand de recharge. Normalement en vente pour 399,99 euros, il est actuellement affiché en promotion à 349,99 euros. Mais ce n’est pas tout. Avec le code promo PASHARK10, exclusif pour les lecteurs de Phonandroid, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Le prix final est donc de seulement 314,99 €.

Améliorez votre routine beauté avec ce masque LED en promotion

Le masque LED CryoGlow permet de faire 4 soins chez soi pour obtenir en quelques semaines des résultats prouvés sur tous les types de peaux. Pour cela, vous allez profiter de la technologie iQLED qui génère de la lumière rouge, bleue et infrarouge profonde. Ce masque bénéficie également de la technologie de rafraîchissement du contour des yeux InstaChill.

Les 4 soins disponibles permettent de :

  • Réduire les rougeurs et améliorer le grain en seulement 8 semaines avec le mode photothérapie par lumière rouge + infrarouge.
  • Améliorer votre acné et obtenez une peau plus lisse en 4 semaines, sans produits chimiques grâce à la photothérapie par lumière bleue mixte
  • Booster l’éclat de votre peau en 8 semaines avec le mode Skin Sustain
  • Lisser et décongestionner le contour de vos yeux grâce au mode Under-Eye Revive

Dans ce pack, vous allez trouver un masque LED CryoGlow Shark, une télécommande, une housse de protection, deux patchs refroidissants, un câble de charge universel USB-C ainsi qu’un stand de recharge.


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