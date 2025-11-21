Aspirateur sans fil, détacheur, nettoyeur vapeur : Shark sort ses deals de folie pour le Black Friday

Profitez du Black Friday Shark pour mettre la main sur des appareils ultra-performants à prix cassés : aspirateurs sans fil, détacheurs puissants, nettoyeur vapeur et chauffage réversible. Des remises massives et un code promo exclusif pour faire encore plus d’économies.

Le Black Friday démarre très fort chez Shark. L’enseigne américaine, spécialisée dans les appareils d’entretien, de beauté et de confort domestique, casse les prix sur une large sélection de produits. Aspirateurs, détacheurs, nettoyeurs vapeur ou encore chauffage réversible : plusieurs références phares affichent des remises pouvant grimper jusqu’à 60 %.

Mieux encore, Shark ajoute un code promo exclusif cumulable pour faire tomber la note encore plus bas : PHONANDROIDBFS10, valable sur tout le site (sauf accessoires), avec 10 % de remise immédiate — et même 20 % sur le StainForce et le TurboBlade Cool + Heat.

Les meilleures offres du moment :

Le ventilateur et chauffage réversible Shark TurboBlade Cool + Heat : confort en toute saison

Dernier produit phare, le TurboBlade 2-en-1 Cool + Heat fonctionne comme ventilateur en été et chauffage en hiver. Sa technologie sans pale diffuse un flux d’air puissant et homogène dans toute la pièce.

Le mode chauffage repose sur le système Thermo IQ, capable de maintenir automatiquement la température choisie. Avec ses options de personnalisation (mode vertical, couverture horizontale, oscillation jusqu’à 180°), et sa télécommande complète, il s’adapte à tous les espaces.

Le détacheur sans fil Shark StainForce : compact, mobile et ultra-pratique

Le StainForce est pensé pour les petites tâches du quotidien. Sans fil, léger et facile à manier, il élimine café, vin, boue, intérieur de voiture ou accidents d’animaux avec une aspiration ciblée qui retient efficacement liquides et saletés. Sa polyvalence et sa rapidité de prise en main en font un outil idéal pour les familles ou les propriétaires d’animaux.

L’aspirateur sans fil Shark PowerDetect Clean & Empty : puissance maximale et vidage automatique

Le PowerDetect Clean & Empty fait vraiment partie des modèles les plus pratiques de Shark. Sa technologie de nettoyage multidirectionnel permet d’aspirer aussi bien en avançant qu’en reculant, ce qui fait gagner un temps fou. La brosse DuoClean Detect et ses capteurs ajustent automatiquement la puissance selon le sol ou la quantité de poussière, donc pas besoin de réfléchir aux réglages.

La base de vidage automatique, qui garde jusqu’à 45 jours de saletés, change la vie. Et comme il peut aussi se transformer en aspirateur à main, qu’il gère super bien les poils et qu’il offre jusqu’à 70 minutes d’autonomie, c’est clairement un modèle pensé pour un quotidien plus simple.

Le masque LED CryoGlow de Shark : la technologie beauté professionnelle à domicile

Certifié Dispositif Médical Conformité Européenne, ce masque LED se distingue par sa double technologie iQLED et InstaChill. Grâce à ses lumières rouge, bleue et infrarouge combinées, il traite rougeurs, acné et texture de peau. Mais ce n’est pas tout ! C’est aussi le 1er masque LED sur le marché français qui propose le rafraîchissement du contour des yeux via des patchs refroidissants qui apaisent instantanément le contour des yeux.

Shark propose ici 4 routines automatiques (Under-Eye Revive, Photothérapie Rouge, Photothérapie Bleue, Skin Sustain) qui s'adaptent aux besoins de chaque peau, tout en assurant des résultats prouvés dès 4 semaines. Il est livré avec une télécommande LCD, une housse de protection et se recharge via USB-C. Un modèle efficace pour des soins dermatologiques sans sortir de chez soi.

Le détacheur Shark StainStriker HairPro Pet : le champion des foyers avec animaux

Ce détacheur se montre redoutable pour toutes les surfaces textiles. Son aspiration spéciale poils d’animaux, annoncée 3 fois plus puissante, limite les obstructions et évite l’accumulation dans le tuyau.

Sa force vient de sa puissance détachante, capable d’éliminer taches et odeurs grâce à un système 20 fois plus efficace que les produits classiques. Il aspire les liquides, accélère le séchage et intègre un cycle autonettoyant du tuyau et des accessoires. Avec ses 4 embouts dédiés et deux formules d’essai, il s’adresse autant aux propriétaires d’animaux qu’à ceux qui veulent maintenir tapis, canapés ou sièges de voiture impeccables.

Un Black Friday à ne pas manquer chez Shark

Avec des remises pouvant grimper jusqu’à 60 % et un code promo cumulable — PHONANDROIDBFS10 — Shark propose cette année l’un des Black Friday les plus avantageux du secteur. Aspirateurs haut de gamme, détacheurs puissants, nettoyeurs vapeur ou chauffage réversible : chacun peut y trouver un appareil utile pour le quotidien.

Si vous comptiez renouveler votre équipement pour la maison, c’est clairement le moment de profiter de ces offres avant qu’elles ne disparaissent.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Shark.