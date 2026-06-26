Shark ChillPill : le ventilateur brumisateur portable passe à prix cassé pour les soldes, mais les stocks sont bientôt épuisés !

Vous cherchez un petit ventilateur brumisateur portable pour supporter les fortes chaleurs ? Le Shark ChillPill est un modèle puissant qui vous permet d’abaisser la température ressentie de 9 degrés ! Normalement en vente à 149,99 €, vous pouvez actuellement l’obtenir à 107,99 € avec le code PASN10.

Shark ChillPill

Les températures atteignent des records partout en France. Malheureusement, avec cette canicule, les moyens de se rafraichir sont minces, surtout à l’extérieur. Heureusement, il existe des ventilateurs portables qui peuvent vous aider à vous rafraichir. C’est le cas du puissant Shark ChillPill, un ventilateur 3-en-1 compact et sans fil.

Ce ventilateur portable vendu dans un pack complet contenant un étui de voyage et une sangle est normalement en vente à 149,99 €. Mais en ce moment, il affiché en promotion à 119,99 €. Et avec le code PASN10, son prix chute encore. En le renseignant dans votre panier, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 107,99 € seulement. C’est un excellent prix !

Quelles sont les caractéristiques du ventilateur brumisateur portable Shark ChillPill ?

Le Shark ChillPill est un ventilateur 3-en-1. Il dispose de 3 embouts différents, à savoir ChillBreeze qui vous permet d’avoir une ventilation forte, InstaChill qui est une plaque de refroidissement à mettre sur votre peau pour un effet froid immédiat, et ChillMist qui délivre une brume ultra-légère.

Le ventilateur délivre un débit d'air allant jusqu'à 7,5 m/s et profite d’une autonomie de 11 heures. Enfin, grâce à son poids plus de 0,35 kg et ses dimensions compactes, vous poivrez facilement le transporter partout avec vous pour profiter d’une fraicheur optimale lors de vos déplacements. D’ailleurs, son étui de voyage rigide vous permet de le protéger efficacement.


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