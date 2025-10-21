SFR n’est pas mort : l’opérateur active la 5G+ et lance un forfait illimité

Après Bouygues Telecom, Free et Orange, c'est au tour de SFR de déployer la 5G+ sur son réseau. L'opérateur lance aussi deux nouveaux forfaits, dont un avec une enveloppe data illimitée.

L'avenir de SFR est incertain. Altice veut se débarrasser de l'opérateur, qui intéresse ses concurrents. Bouygues Telecom, Free et Orange ont déjà proposé 17 milliards d'euros pour racheter l'essentiel des activités de SFR. L'offre a été rejetée, mais ces trois acteurs devraient prochainement revenir à la charge. En attendant, SFR continue de fonctionner comme si de rien n'était et vient d'annoncer le déploiement de la 5G+ sur son réseau.

Aussi connue sous le nom de 5G Stand Alone (SA), cette technologie repose sur un cœur de réseau exclusivement 5G. Jusqu'ici, la 5G était basée sur le réseau 4G déjà existant. La 5G+ offre une connexion plus performante, avec des débits supérieurs et une réduction de la latence, ce dernier point étant justement l'un des principaux arguments de la 5G en général. La 5G SA facilite aussi la gestion du trafic pour l'opérateur, dont le réseau devient alors plus stable, notamment aux horaires d'utilisation intensive.

Comment accéder à la 5G+ chez SFR ?

La 5G+ donne aussi accès à la VoNR (Voice over New Radio). Celle-ci permet des appels pris en charge à 100 % par le réseau 5G, et qui ne dépend plus du réseau 4G, améliorant la qualité des appels. Cette évolution de la 5G est en outre compatible avec le slicing réseau. Cette technologie est comparable avec ce qu'on connait déjà depuis longtemps avec les routeurs Wi-Fi : l'utilisateur peut prioriser certains usages pour garantir une qualité de réseau pour les appels vidéo ou le jeu en ligne, au détriment des téléchargements en arrière-plan, par exemple.

Tous les smartphones compatibles 5G ne prennent pas en charge la 5G+. Les fabricants doivent mettre à jour leurs appareils pour activer le support. En fonction de la marque et du modèle, cela peut prendre plus ou moins de temps, voire ne jamais arriver. SFR en profite pour lancer deux nouveaux forfaits 5G+ :

Forfait 250 Go 5G+ à 26,99 euros par mois sans engagement

Forfait 5G+ illimité à 39,99 euros par mois avec 24 mois d'engagement

SFR est le dernier des quatre grands opérateurs à déployer la 5G+.