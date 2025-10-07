Le prochain smartphone que vous achetez n’aura peut-être pas de câble de charge USB inclus

Après s'être débarrassés des chargeurs, les constructeurs de smartphones pourraient bientôt retirer le câble de charge USB des boîtes. Une marque a déjà commencé à ne plus inclure cet accessoire.

Les boites de smartphones sont de moins en moins remplies, et prochainement, on pourrait bien n'y trouver plus que le mobile. Sur Reddit, un utilisateur s'étonne que le nouvel appareil qu'il a acheté pour sa mère ne vienne pas avec un câble USB de recharge inclus. Il s'agit du tout récent Xperia 10 VII, un smartphone de milieu de gamme de Sony.

“J'ai eu la désagréable surprise de devoir acheter un câble séparé. Est-ce la norme ? Je pensais que les nouveaux téléphones étaient au moins équipés d'un câble de charge”, peste-t-il sur le réseau social. Apple avait ouvert la voie en 2020 en retirant le chargeur et les écouteurs de la boite des iPhone, mettant en avant des arguments écologiques. En France, il faudra attendre la suppression de l’obligation de fournir un kit main-libre avec un téléphone pour voir les écouteurs retirés. Rapidement, la marque à la pomme avait été suivie par la plupart de ses concurrents, qui ont sauté sur l'occasion pour réaliser des économies.

Le câble de charge USB menacé dans les boites de smartphones

Car oui, ne pas fournir ces équipements permet aussi aux fabricants de réduire les coûts. Non seulement, ils n'ont plus besoin de produire ces accessoires, mais ils peuvent aussi les vendre au prix fort séparément. Et ce n'est pas tout. Depuis que le chargeur a disparu des packagings, les constructeurs ont pu sensiblement réduire leur taille. Encore des économies, de matière première pour les boîtes, mais surtout de frais de transport et de stockage, puisque chaque unité occupe moins de place. Le consommateur peut l'oublier, mais la logistique constitue une part non négligeable des coûts d'un produit.

Pour les câbles de charge, c'est donc Sony qui fait office de pionnier. Apple ne l'inclut déjà plus avec ses AirPods 4 et AirPods Pro 3, mais l'iPhone n'est pas encore concerné. Mais ce n'est sans doute qu'une question de temps avant qu'Apple arrête de fournir un câble avec ses mobiles, surtout que l'entreprise mise beaucoup sur la charge sans fil. Et si Apple le fait, les autres marques risquent de suivre la tendance. Les fabricants vendraient alors séparément des packs, avec un chargeur et un câble qui sont compatibles entre eux, pour assurer les meilleures performances de charge.