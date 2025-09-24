Cette ville veut limiter l’usage du smartphone à deux heures par jour, enfin presque

Un conseil municipal vient de passer une ordonnance pour limiter le temps d'utilisation des smartphones à deux heures par jour dans toute la ville. Il y a quand même plusieurs subtilités.

Faut-il limiter le temps que l'on passe devant nos smartphones ? La question fait débat depuis des années et divise toujours. De nombreuses études montrent les effets néfastes d'une trop grande exposition, surtout chez les plus jeunes. À tel point qu'en France, le gouvernement envisage une interdiction complète de tous les écrans aux moins de 3 ans, même à la maison. Nous n'en sommes pas encore là cela dit, d'autant que d'autres rapports viennent nuancer le tableau.

Certains chercheurs font remarquer que la relation entre temps d'écran et effets néfastes sur les enfants n'est pas aussi directe qu'on le croit. Qu'à cela ne tienne : une ville a décidé de prendre position en passant une ordonnance pour limiter l'usage des smartphones à deux heures par jour. Pourquoi ? Simple : “L’objectif principal de cette ordonnance est de garantir que tous les citoyens bénéficient d’un sommeil adéquat“.

Pas plus de deux heures par jour sur son smartphone dans cette ville ?

C'est la municipalité de Toyoake au Japon qui est concernée. Forte de 70 000 habitants environ, elle propose cette limitation à l'occasion de la rentrée des classes, période où les étudiants ont souvent du mal à reprendre un rythme après la pause des vacances d'été. Concrètement, il ne s'agit pas d'interdire l'usage des mobiles au-delà de deux heures d'utilisation. La ville précise bien qu'elle fait référence au temps libre, c'est-à-dire celui “consacré aux activités de loisirs, à l'exclusion du travail et des études, ainsi que des déplacements domicile-travail“.

L'objectif de Toyaoke est que ses habitants suivent les recommandations du ministère de la Santé japonais sur les heures de sommeil. Par exemple entre 9 et 12 heures pour les élèves en école primaire. Impossible de dire si l'ordonnance aura un effet quelconque, et pour cause : son application n'est en aucun cas obligatoire. Elle entrera officiellement en vigueur le 1er octobre 2025, mais potentiellement dans l'indifférence générale.

Source : Toyoake (traduit du japonais vers l'anglais avec Google Traduction)