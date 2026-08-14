VLC prend plus de 30 secondes à s’ouvrir à cause d’un bug de Windows 11, voici comment le corriger

Après s’être fait accuser de prendre des lustres pour lire un simple fichier MP3, VLC s’est défendu en répondant que le problème vient en réalité d’une récente mise à jour de Windows 11. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une solution simple pour corriger le problème en attendant qu’un patch arrive.

VLC sous titres auto
Crédits : Adobe Stock

Aujourd’hui, l’époque où il fallait attendre une éternité avant qu’une application se lance semble appartenir à un passé bien lointain. La chose est d’autant plus vraie pour les lecteurs de médias. Si certaines grosses vidéos peuvent certes montrer quelques résistances, il ne faut généralement pas plus de 2 ou 3 secondes pour que la lecture démarre. Inutile de préciser que le processus est quasiment instantané pour les fichiers MP3, bien moins lourds.

Enfin, ça, c’est pour la théorie. Car depuis peu, quelques utilisateurs de VLC ont remarqué que le lecteur rencontre de grandes difficultés à ouvrir un fichier MP3. Selon le développeur  (controversé) de jeu vidéo Jonathan Blow, l’opération peut prendre jusqu’à 33 secondes, ce qui est tout bonnement aberrant de nos jours. Fidèle à sa réputation, Jonathan Blow fait ensuite remarquer, sans manquer d’être désagréable, qu’il est embarrassant pour une application open source de souffrir d’aussi gros problèmes.

VLC est extrêmement lent sur Windows 11, voici la solution

Or, il semblerait que Jonathan Blow se trompe, puisque le problème ne viendrait de VLC — du moins, pas complètement. En effet, VLC s’est empressé de lui répondre en expliquant l’origine du bug se trouve dans une récente mise à jour de Windows Defender, qui interfère avec le cache des plugins de son application. Ce qui, pour un logiciel quasi entièrement construit autour de plugins et autres modules en tout genre, est une petite catastrophe.

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Pour le moment, le problème ne touche que les fichiers MP3. À l’ère de la toute-puissance du streaming musical, il y a de fortes chances que peu d’utilisateurs (à part Jonathan Blow, apparemment) y soient confrontés. Mais si tel est votre cas, n’ayez crainte : une solution toute simple permet de le résoudre en quelques clics. Il suffit de vous rendre dans le dossier d’installation de VLC puis de lancer le fichier vlc-cache-gen.exe. Si cela ne fonctionne toujours pas, une réinstallation complète de l’application devrait faire l’affaire.


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