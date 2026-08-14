Predator: Badlands débarque sur Disney+ : la franchise culte fait son grand retour

Le mois d’août est très agité sur Disney+. En plus de l’arrivée de LALIGA, les abonnés à la plateforme pourront découvrir, entre autres, ZOOTOPIE 2, CAMP ROCK 3 et le nouvel opus de la franchise culte : PREDATOR: BADLANDS.

Disney + Predator Badlands 2

Chaque mois, les abonnés à Disney+ peuvent découvrir de nouveaux programmes exclusifs, des films récemment sortis au cinéma, des séries cultes… qui viennent enrichir le catalogue énorme de la plateforme de streaming.

Pour le mois d’août, Disney+ a annoncé en grande pompe l’arrivée de LALIGA, le championnat de football espagnol, sur la plateforme sans surcoût pour les abonnés. Mais ce n’est pas tout ! Cet été est l’occasion de découvrir une multitude de nouveaux contenus comme Zootopie 2, Camp Rock 3, la série The Shards, la saison 14 de Futurama, un épisode spécial des Simpson “Yellow Mirror”, de nouveaux épisodes de Waverly Place : Les Nouveaux Sorciers mais aussi des documentaires National Geographic tels que Lion.

En plus de toutes ses sorties, vous pourrez regarder le nouveau volet de la saga Predator : Badlands. Sorti au cinéma en fin d’année dernière, il est déjà disponible sur Disney+. Cet opus a marqué le retour en fanfare de la franchise mythique puisqu’il s’agit du film Predator le plus rentable de tous les temps.

Predator: Badlands, le plus grand succès de la franchise est déjà sur Disney+

Disney + Predator Badlands 2

Ce nouvel opus de la saga Badlands se situe dans le futur sur une planète lointaine. Un jeune Predator, nommé Dek et interprété par Dimitrius Schuster-Koloamatangi, se retrouve rejeté par son clan. Pour pouvoir prouver sa valeur, il va partir en quête de l’adversaire ultime. Sur son chemin, il croise Thia, jouée par Elle Fanning, qui va devenir son alliée. Sa présence improbable à ses côtés va lui permettre de remettre en cause ses croyances ancestrales pour pouvoir dépasser son rôle d’outsider exclu par ses pairs.

Ils partent ensemble pour une aventure dans un territoire hautement hostile. Le film, réalisé par Dan Trachtenberg (Prey), comprend aussi bien des combats brutaux avec des effets visuels époustouflants, que des moments d’humour bien dosés tout en mettant en place une tension dramatique passionnante. Predator: Badlands nous permet aussi de découvrir plus en profondeur la culture des Predators.

Ce cocktail réussi a fait de Predator: Badlands un carton commercial. Avec 184,5 millions de dollars de recettes mondiales, il a dépassé tous les autres films de la saga sortis depuis 38 ans, y compris le blockbuster Alien vs. Predator.

D’ailleurs, vous pouvez en profiter pour revoir l’ensemble de la saga Predator puisque tous les films sont disponibles sur Disney+. Vous pourrez même voir le film d’animation anthologique Predator : Killer of Killers, sorti également au cinéma en 2025.


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