Cette nouvelle puce Samsung promet des vitesses jamais vues sur smartphone

Samsung vient de présenter la première puce de stockage UFS 5.0 au monde. Avec des débits plus de deux fois supérieurs à ceux des smartphones actuels, elle promet un vrai bond en avant. Et les prochains Galaxy pourraient bien en être les grands gagnants.

Le stockage est devenu un critère décisif dans le choix d'un smartphone haut de gamme. Il conditionne la vitesse de lancement des applis et le confort au quotidien. Les fabricants poussent donc cette technologie toujours plus loin à chaque génération. La gamme premium de Samsung profite régulièrement de ces avancées. On parle déjà beaucoup du futur Galaxy S27 Pro, qui hériterait de l'écran de confidentialité du S26 Ultra. La firme prépare en parallèle un saut majeur du côté de la mémoire interne.

Cette nouvelle puce répond au nom d'UFS 5.0. Elle marque une rupture nette avec la norme actuelle des smartphones les plus rapides. Samsung travaille aussi sur le processeur Exynos 2700, attendu sur les Galaxy S27 standard et Plus. Ce composant pourrait justement gérer cette mémoire nouvelle génération. Le constructeur sud-coréen avance donc sur deux fronts pour ses prochains téléphones.

Samsung promet des débits plus de deux fois supérieurs à la norme actuelle

Samsung a officialisé la première puce de stockage UFS 5.0 au monde dans un communiqué. Cette mémoire atteint des vitesses de lecture séquentielle jusqu'à 10,8 Go/s. En écriture séquentielle, elle grimpe jusqu'à 9,5 Go/s. À titre de comparaison, l'UFS 4.1 plafonne à 4,3 Go/s en lecture et 4,1 Go/s en écriture. La nouvelle puce double donc largement les performances de l'ancienne. De quoi accélérer le lancement des applis et améliorer l'intelligence artificielle embarquée sur ces appareils.

La puce UFS 5.0 brille aussi par sa sobriété. Samsung annonce une efficacité énergétique supérieure de 40 % à celle de l'UFS 4.1. Cette avancée repose sur des innovations comme le clock gating et des technologies multi-tension. Le composant gagne en plus en compacité, avec des dimensions réduites à 7,5 sur 13 millimètres. La production démarrera au quatrième trimestre 2026, avec des capacités allant jusqu'à 1 To. Le Galaxy S27 pourrait alors devenir le tout premier smartphone du marché à en profiter, même si Samsung n'a pour l'instant rien officialisé à ce sujet.