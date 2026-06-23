Cette nouvelle puce Samsung promet des vitesses jamais vues sur smartphone

Samsung vient de présenter la première puce de stockage UFS 5.0 au monde. Avec des débits plus de deux fois supérieurs à ceux des smartphones actuels, elle promet un vrai bond en avant. Et les prochains Galaxy pourraient bien en être les grands gagnants.

samsung ufs 50

Le stockage est devenu un critère décisif dans le choix d'un smartphone haut de gamme. Il conditionne la vitesse de lancement des applis et le confort au quotidien. Les fabricants poussent donc cette technologie toujours plus loin à chaque génération. La gamme premium de Samsung profite régulièrement de ces avancées. On parle déjà beaucoup du futur Galaxy S27 Pro, qui hériterait de l'écran de confidentialité du S26 Ultra. La firme prépare en parallèle un saut majeur du côté de la mémoire interne.

Cette nouvelle puce répond au nom d'UFS 5.0. Elle marque une rupture nette avec la norme actuelle des smartphones les plus rapides. Samsung travaille aussi sur le processeur Exynos 2700, attendu sur les Galaxy S27 standard et Plus. Ce composant pourrait justement gérer cette mémoire nouvelle génération. Le constructeur sud-coréen avance donc sur deux fronts pour ses prochains téléphones.

Samsung promet des débits plus de deux fois supérieurs à la norme actuelle

Samsung a officialisé la première puce de stockage UFS 5.0 au monde dans un communiqué. Cette mémoire atteint des vitesses de lecture séquentielle jusqu'à 10,8 Go/s. En écriture séquentielle, elle grimpe jusqu'à 9,5 Go/s. À titre de comparaison, l'UFS 4.1 plafonne à 4,3 Go/s en lecture et 4,1 Go/s en écriture. La nouvelle puce double donc largement les performances de l'ancienne. De quoi accélérer le lancement des applis et améliorer l'intelligence artificielle embarquée sur ces appareils.

La puce UFS 5.0 brille aussi par sa sobriété. Samsung annonce une efficacité énergétique supérieure de 40 % à celle de l'UFS 4.1. Cette avancée repose sur des innovations comme le clock gating et des technologies multi-tension. Le composant gagne en plus en compacité, avec des dimensions réduites à 7,5 sur 13 millimètres. La production démarrera au quatrième trimestre 2026, avec des capacités allant jusqu'à 1 To. Le Galaxy S27 pourrait alors devenir le tout premier smartphone du marché à en profiter, même si Samsung n'a pour l'instant rien officialisé à ce sujet.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un parent sur deux consulte son smartphone quand il passe du temps avec son enfant, selon cette étude

Plus de la moitié des parents utilisent leur smartphone pendant qu’ils s’occupent de leur enfant, révèle une récente étude commandée par Bayard Jeunesse. Ce phénomène porte désormais un nom :…

Android 17 : une option pour améliorer le son de vos écouteurs se cache dans votre Pixel, voici comment l’activer

Android 17 apporte tout un tas d’améliorations, mais certaines sont dissimulées. Exemple avec cette option pour gagner en qualité sonore avec certains écouteurs et casques sans fil. Détenteur d’un smartphone…

Samsung Galaxy S26 FE : la sortie se confirme, le smartphone apparaît dans un nouveau benchmark

Le Galaxy S26 FE fait de nouveau parler de lui suite à une nouvelle apparition sur Geekbench. On y retrouve les mêmes spécificités techniques que lors de son dernier benchmark….

L’intégralité des 4 500 jeux Sega “entièrement jouables” : le projet fou du studio

Yosuke Okunari, vétéran de Sega, ambitionne de rendre tout le catalogue des jeux du studio jouable sur les plateformes modernes. Soit une collection de 4 500 titres préservés pour les…

Avant le Prime Day, des pirates ont préparé un piège qui cible votre carte bancaire

Les bonnes affaires du Prime Day attirent chaque année des millions de personnes. Mais des pirates ont préparé un terrain miné juste avant le coup d’envoi. Leur objectif vise directement…

Prime Day Nothing Ear (a) : le prix des écouteurs fond comme neige au soleil, vite !

Le Prime Day vient tout juste de commencer sur Amazon, et les prix cassés sont au rendez-vous. Les Nothing Ear (a) passe ainsi à 59 € au lieu de 99…

Steam Machine : les premiers tests sont là et c’est assez décevant

La Steam Machine de Valve est enfin sortie. En attendant que les gens lambdas puissent mettre la main dessus, des tests sont en ligne. Le moins que l’on puisse dire,…

Steam Machine : Valve est-il en train de se tirer une balle dans le pied en vendant sa console aussi cher ?

Après des mois de spéculation, Valve a enfin révélé le prix et la date de sortie de la Steam Machine. Il faudra ainsi compter 1039 € au grand minimum pour…

Apple n’en a pas fini avec le RCS : iOS 27 ajoutera 2 fonctions clés aux messages entre iPhone et Android

Avec iOS 26.5, Apple a enfin apporté le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. La firme travaille désormais à l’implémentation de nouvelles…

La puce de ces iPhone cache une faille que même Apple ne pourra jamais réparer

Une entreprise de cybersécurité vient de dévoiler une faille cachée dans la puce de plusieurs iPhone. Le défaut est gravé dans le matériel et aucune mise à jour ne pourra…