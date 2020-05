Samsung tease un mystérieux smartphone borderless en vidéo

Samsung a dévoilé un mystérieux smartphone borderless, sans poinçon ni encoche, dans une publicité pour un climatiseur connecté compatible SmartThings. Il pourrait bien s’agir d’un aperçu d’un futur smartphone Samsung avec un capteur photo pour les selfies caché sous l’écran.

Ce 25 mars 2020, Samsung a publié sur YouTube une courte publicité pour son climatiseur Wind-Free Air. La séquence a récemment été partagée par plusieurs médias spécialisés. Á 0,55 secondes, on y aperçoit brièvement un smartphone borderless.

Bientôt un smartphone Samsung avec un capteur photo caché sous l’écran ?

Le smartphone ne ressemble à aucun téléphone estampillé Samsung déjà sur le marché. Il ne s’agit pas d’un Galaxy S20, dont l’écran est troué, ni d’un Galaxy A80, dont le châssis est plus arrondi, ni du futur Galaxy Note 20. Il ne s’agit pas non plus de ce futur smartphone Samsung avec caméra pop-up. L’appareil présenté dans la vidéo est en effet cerclé d’un chassis anguleux et de bordures extrêmement fines, notamment en bas.

Il s’agirait donc d’un prototype ou d’un rendu 3D présentant un futur smartphone. Ce n’est pas la première fois que le constructeur met en avant un appareil recouvert d’un écran sans bordures, sans poinçon ni encoche. Fin 2018 lors de la présentation préliminaire du Galaxy Fold, Samsung a dévoilé plusieurs designs d’écran : Infinity-U, les Infinity-V et les Infinity-O. Ces écrans se sont rapidement retrouvés sur les smartphones de la marque dans les mois suivants l’annonce.

Lors de la conférence, la firme a aussi rapidement montré une autre catégorie écran, appelée New Infinity. Ce design se distingue par l’absence d’éléments visuels permettant de localiser la caméra selfies. Depuis plusieurs années, Samsung cherche en effet à cacher la caméra frontale sous l’écran AMOLED. L’an dernier, le constructeur a confirmé travailler sur une technologie permettant de placer le capteur photo sous l’écran.

Des constructeurs comme Oppo et Xiaomi sont d’ailleurs déjà parvenus à développer des prototypes avec la caméra logée sous la dalle. Aux dernières nouvelles, Samsung aurait même envisagé d’utiliser une technologie similaire avec son Galaxy Fold 2 avant de raviser. Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un smartphone Samsung vraiment borderless se précise. On vous en dit plus dès que possible.