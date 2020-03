Galaxy Note 20 : le design du smartphone se dévoile et confirme la proximité avec le S20

Les détails ergonomiques du Galaxy Note 20 continuent d’être dévoilés par des fuites. De nouvelles photos de moulages ont été diffusées sur les réseaux sociaux confirmant l’impression laissée par les fuites précédentes : le Galaxy Note 20 sera globalement un Galaxy S20+ ou un Galaxy S20 Ultra avec un emplacement pour un S Pen.

Malgré les problèmes liés à l’épidémie internationale de coronavirus, Samsung prépare les remplaçants des Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+. Appelés Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20+ par les rumeurs, ils ont d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs fuites, notamment à propos de leur design. Certaines de ces fuites manquaient peut-être un peu de précision. Toutefois, les dernières semblent concourir à une même conclusion : la série Note 20 sera proche de celle du S20.

Lire aussi : Galaxy Note 20 : Samsung produit déjà ses puces mémoire UFS 3.1 trois fois plus rapides

Une nouvelle fuite renforce une fois encore cette hypothèse. Notre confrère Roland Quandt, journaliste allemand pour WinFuture, a publié sur son compte Twitter un visuel que vous pouvez découvrir ci-dessous. Ce visuel est constitué de trois photos. Celles-ci représentent un moulage de l’étui LED View Cover que Samsung devrait officialiser en même temps que le Galaxy Note 20. Ce moulage servira de base pour fabriquer l’accessoire. Et surtout, il révèle le vrai design des mobiles. La troisième partie du visuel se focalise sur la partie haute de la coque.

Ces trois photos nous apprennent trois informations sur le design du smartphone. La première concerne le bloc photo principal du Note 20. Il y a une semaine nous rapportions dans nos colonnes que ce bloc ressemblerait beaucoup à celui de la série S20. Et cela se confirme ici : l’emplacement dans la coque est rectangulaire, vertical et positionné dans le coin supérieur gauche. Deuxième détail : le Galaxy Note 20 profitera bien sûr d’un écran incurvé sur les tranches latérales. Mais, la courbure de l’écran devrait être un peu moins accentuée. Là encore, les Note 20 se rapprocheraient des S20 qui, eux aussi, ont bénéficié du même changement ergonomique cette année.

Here's a fun one. This is a mold for an inlay for the official Samsung Galaxy Note 11 (Plus) LED View Cover. (Ignore the markings and the aspect ratio could be a little off, too). pic.twitter.com/kAZEFmTXhB

— Roland Quandt (@rquandt) March 31, 2020