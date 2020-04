Samsung va lancer son premier smartphone avec capteur photo rétractable

Samsung travaille sur son premier smartphone équipé d’un capteur photo pour selfies rétractable. Orienté milieu de gamme, le téléphone est aussi doté d’un lecteur d'empreintes digitales au dos et d’un écran cerclé d’épaisses bordures. Découvrez les premières informations disponibles.

Jusqu’ici, Samsung n’a jamais cédé à la mode des appareils photo rétractables. Le constructeur sud-coréen a toujours préféré placer la caméra frontale dans un poinçon (les écrans Infinity-O) dans une fine encoche (les écrans Infinity-V) ou dans un mécanisme rotatif (sur le Galaxy A80 par exemple). Néanmoins, alors que la plupart des constructeurs tournent progressivement le dos au mécanisme « pop-up », Samsung travaille sur son premier smartphone avec un tiroir photo escamotable.

Un Galaxy A avec capteur photo rétractable ?

En partenariat avec le site Pigtou, OnLeaks a mis au point plusieurs rendus 3D du smartphone. Comme toujours, ces images sont basées sur les schémas de fabrication de l’appareil. On y découvre donc un appareil photo escamotable similaire à celui imaginé par des marques comme Huawei, Xiaomi ou OnePlus.

Selon les informations de OnLeaks, le smartphone est recouvert d’un écran de 6,5 pouces sans encoche ni poinçon donc. Par contre, la dalle est entouré de bordures plutôt grossières. La bordure inférieure, le fameux menton, est épaisse. On notera aussi la présence d’un lecteur d'empreintes digitales traditionnel au dos.

Vu le design et les caractéristiques de l’appareil, il s’agit clairement d’un smartphone de milieu ou d’entrée de gamme. Il pourrait bien s’agir d’un nouveau modèle de la gamme des Galaxy A. D’après les informations de OnLeaks, Samsung devrait présenter le smartphone dans les mois à venir, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous. On peut tabler sur un lancement d’ici la fin de l’année. Que pensez-vous de ce prochain milieu de gamme Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires.