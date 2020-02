Galaxy Z Fold 2 : Samsung pourrait cacher le capteur photo selfie sous l’écran pliable

Le Galaxy Z Fold 2, le successeur du Galaxy Fold, serait équipé d’un capteur photo selfie caché sous l’écran pliable. Selon la fuite, Samsung miserait une nouvelle fois sur un écran en verre ultra fin, comme pour le Galaxy Z Flip. Il serait lancé en même temps que les Galaxy Note 20, aux alentours du mois de juillet 2020.

D’après nos confères sud-coréens d’Ajunews, le troisième smartphone pliable de Samsung s’appellerait Galaxy Z Fold 2. La firme aurait en effet décidé de diviser son catalogue de téléphones pliables à deux catégories distinctes : les Z Flip, avec un écran pliable à la verticale façon téléphone à clapet, et les Z Fold, avec un écran qui se plie à l’horizontale pour se transformer en mini tablette. Les informations du média ont rapidement été relayées par Max Weinbach, un informateur réputé spécialisé dans les produits Samsung, sur son compte Twitter.

Lancement en juillet 2020 avec les Galaxy Note 20

Selon Ajunews, Samsung va équiper le Z Fold 2 d’un écran Ultra Thing Glass, en verre ultra fin, similaire à celui du Galaxy Z Flip. Sous la dalle, le constructeur placerait le capteur photo frontal. Il s’agirait donc du premier smartphone du marché avec un capteur photo caché sous l’écran. Ce n’est pas une surprise. Comme Oppo et Xiaomi, Samsung travaille sur une technologie permettant de camoufler un module photo sous l’écran depuis plusieurs années.

Le smartphone ferait donc l’impasse sur l’écran troué pour une dalle Infinity Flex borderless de 7,7 pouces une fois dépliée. L’écran serait donc plus grand que celui de son prédécesseur, le Galaxy Fold, qui se contente d’un écran de 7,3 pouces. Aux dernières nouvelles, Samsung a baptisé ce nouveau type d’écran sans poinçon ni encoche « New Infinity Display ».

Samsung présenterait le Galaxy Z Fold 2 dans le courant du mois de juillet 2020. Lors de la même conférence, le constructeur devrait dévoiler les Galaxy Note 20. Selon Max Weinbach, le calendrier de sortie de Samsung pour les années à venir est composé de 4 gammes de smartphones par an. Lors du premier trimestre, la firme présente de nouveaux Galaxy S et Z Flip. Au cours de l’été, la marque lance ensuite les nouveaux Note accompagnés d’une nouvelle génération de Z Fold. Que pensez-vous de la stratégie de Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires.

