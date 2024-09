Samsung pourrait être le premier à lancer un smartphone avec ce format inédit en 2025

Samsung prépare un nouveau smartphone au format étonnant. Ce modèle inédit pourrait arriver l’an prochain et redéfinir le marché des téléphones pliables. Le géant coréen semble prêt à marquer une nouvelle étape dans l’innovation mobile.

L’innovation dans le domaine des smartphones pliables continue de s’accélérer. Récemment, Huawei a frappé fort avec le lancement de son Mate XT Ultimate, un téléphone pliable en trois avec un écran de 10,2 pouces une fois déplié. Affiché à plus de 2 500 €, ce modèle s’adresse aux utilisateurs en quête de polyvalence et de performances, mais à un prix vraiment élevé. Pourtant, cette technologie pliable n’est pas la seule à capter l’attention des fabricants.

Samsung, qui est le pionnier des téléphones pliables, prépare donc une nouvelle étape dans cette course à l’innovation. Selon plusieurs sources, la firme sud-coréenne travaille sur un smartphone avec un écran enroulable, qui pourrait être commercialisé dès 2025. Ce projet, révélé après plusieurs concepts d’autres fabricants comme LG ou Oppo, permettrait à l'entreprise de conserver son leadership sur le marché des appareils à écran flexible, où elle excelle déjà avec des modèles comme le Galaxy Z Fold 6.

Samsung pourrait lancer un smartphone à écran enroulable en 2025

Le futur smartphone de Samsung serait ainsi doté d’un écran enroulable de 12,4 pouces, qui est plus grand que les écrans pliables actuels, y compris celui du Mate XT. La marque avait déjà présenté un prototype d’écran enroulable lors de divers salons technologiques en 2021. Avec ce modèle, l'entreprise sud-coréenne cherche donc à proposer une alternative plus innovante et pratique aux appareils pliables, tout en répondant aux défis techniques liés à ce type d’écran. On pense notamment en matière de durabilité et d’autonomie.

Alors que les constructeurs chinois comme Oppo et Huawei multiplient les concepts d’écrans enroulables, aucun n’a encore lancé de modèle grand public. Samsung pourrait ainsi devenir le premier fabricant à proposer un tel appareil sur le marché. En parallèle, la marque cherche à réduire ses coûts de production pour rester compétitive face à des concurrents qui misent de plus en plus sur des smartphones flexibles. Un pari audacieux qui pourrait redéfinir les standards du marché d’ici 2025.

Source : The Elec