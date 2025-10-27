Canal+ : avis aux non-abonnés et amateurs de foot, une belle surprise vous attend !

Canal+ vient de révéler le cadeau que la chaîne allait offrir aux fans de foot ce mardi 4 novembre : une diffusion en clair – donc gratuite – du multiplex de la Ligue des champions. Voici comment en profiter.

Canal+ avait annoncé proposer davantage de soirées en clair – donc gratuites –, Canal+ l’a fait avec sa diffusion non cryptée, le 15 août dernier, du match d’ouverture de la saison 2025/2026 de la Premier League par Canal+, mais également du Grand Prix du Mexique de Formule 1, ainsi que des deux premiers épisodes de la série Sentinelles. Et la chaîne semble bien partie pour continuer sur sa lancée.

Ces soirées en clair, Canal+ peut les offrir aux non-abonnés depuis que la chaîne a quitté la TNT le 6 juin dernier. L’objectif est clairement affiché : « faire découvrir le meilleur de Canal+ et recruter de nouveaux abonnés ». On peut également supposer que cette stratégie s’inscrit dans la lutte active du groupe contre le piratage de ses programmes : si Canal+ propose ses programmes en clair, leur diffusion illégale n’a plus de raison d’être. Le 4 novembre prochain, Canal+ va réitérer l’expérience avec la diffusion en clair du multiplex de la Ligue des champions.

Comment suivre le multiplex de la Ligue des champions le 4 novembre

C’est sur son compte X (ex-Twitter) dédié au football que la chaîne a fait cette grande annonce le 25 octobre dernier. Cela signifie que même les non-abonnés Canal+ et les clients qui n’ont pas souscrit au Pass Coupes d’Europe de la chaîne pourront suivre cet événement sportif. Voici les principales affiches du multiplex de la Ligue des champions du mardi 4 novembre :

18h45

Naples – Eintracht Francfort

Slavia Prague – Arsenal

21h00

Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise

Bodø/Glimt – Monaco

Juventus – Sporting

Liverpool – Real Madrid

Olympiakos – PSV Eindhoven

PSG – Bayern Munich

Tottenham – FC Copenhague

Pour suivre cette soirée qui s’annonce épique, il vous suffira d’installer (si ce n’est pas déjà fait) l’application CANAL+ sur l’un de vos appareils compatibles, puis de l’ouvrir et de laisser la magie du sport opérer.