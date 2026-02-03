Les nouvelles TV OLED de Samsung sont compatibles Nvidia G-SYNC, belle surprise pour les joueurs

Les joueurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie, Samsung annonce l'intégration de la technologie Nvidia G-SYNC dans de nouveaux moniteurs et téléviseurs.

Samsung annonce la compatibilité de plusieurs de ses nouveaux produits avec la technologie G-SYNC de Nvidia. Celle-ci permet de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images calculée par le GPU, permettant de réduire les déchirures et les saccades d'image. Il s'agit de l'alternative propriétaire de Nvidia au FreeSync d'AMD, ce dernier étant bien plus utilisé car disponible librement, sans nécessité d'obtenir une licence.

Les téléviseurs OLED 2026 de Samsung vont donc embarquer cette fonctionnalité, ainsi que l'AMD FreeSync Premium Pro, pour couvrir tous les besoins. Les modèles S95H et S90H peuvent atteindre une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz, le S85H est limité à 120 Hz. Les trois TV disposent aussi du nouveau standard HDR10+ Advanced, réponse directe au Dolby Vision 2. Rappelons que Samsung ne propose que le HDR sur ses téléviseurs, norme qu'il contribue à développer, préférant snober le Dolby Vision. Ce format HDR nouvelle génération “améliore la luminosité, le contraste, la fluidité et la fidélité des couleurs pour tous les types de contenus”, assure la marque. Enfin, les S95H et S90H ont droit à une technologie antireflet avancée pour jouer dans les meilleures conditions.

Un moniteur PC jusqu'à 1 040 Hz, parce que pourquoi pas

Il y a du nouveau aussi du côté des moniteurs. L'Odyssey G6 se décline en deux modèles de 27 pouces avec G-SYNC :

G60H : fréquence de rafraîchissement jusqu'à 1 040 Hz grâce à la technologie Dual Mode, qui permet aux joueurs de basculer entre des fréquences d'images ultra-élevées en définition HD et des performances QHD natives jusqu'à 600 Hz.

G61SH : fréquence de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz avec définition QHD, HDR10+ Gaming et dalle QD-OLED.

“Grâce aux innovations apportées aux téléviseurs OLED et aux moniteurs de jeu, nous offrons plus de puissance, de précision et d’immersion à tous les joueurs”, déclare Kevin Lee, vice-président exécutif de la division dédiée aux expériences d'affichage chez Samsung Electronics. Pour l'instant, Samsung n'a pas encore communiqué de date de sortie ou de prix pour ces produits.