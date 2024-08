Samsung dévoile le premier écran 3D sans lunettes au monde, mais il ne fera plaisir qu’aux égoïstes

Lors de la Gamescom 2024, Samsung a présenté plusieurs nouveautés dans sa gamme d'écrans gaming, dont le premier 3D sans lunettes au monde, l'Odyssey 3D. La marque a également dévoilé de nouvelles versions de ses écrans Odyssey OLED G8 et G9.

Samsung, leader mondial des écrans gaming, vient de dévoiler plusieurs nouveaux modèles lors de la Gamescom 2024. Parmi ces nouveautés, on retrouve l'Odyssey 3D, le tout premier écran 3D sans lunettes au monde. Ce dernier est disponible en deux tailles : 27 et 37 pouces. Ce moniteur utilise une technologie de suivi oculaire pour créer des effets en trois dimensions immersifs sans avoir besoin de lunettes spéciales. L’entreprise a également élargi sa gamme d'écrans OLED avec les nouvelles versions des Odyssey OLED G8 et G9 et offre encore plus de choix aux amateurs de jeux vidéo.

L'Odyssey 3D se distingue par sa capacité à transformer des images 2D en 3D en temps réel afin d’offrir une nouvelle dimension aux jeux vidéo. Cet écran est doté d'une résolution 4K et d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz garantissant une qualité d'image exceptionnelle. Grâce à la technologie de Samsung, les joueurs peuvent vivre une immersion totale dans leurs jeux, sans avoir besoin de porter des lunettes 3D. Ce moniteur est également équipé de ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ainsi que d'un pied réglable en hauteur pour un confort d'utilisation optimal.

L'Odyssey 3D offre une conversion en temps réel du contenu 2D en 3D

Avec l'Odyssey 3D, Samsung franchit une nouvelle étape en matière de technologie d'affichage. Cet écran permet de basculer entre les modes 2D et 3D, et offre ainsi une polyvalence unique pour les utilisateurs. Cette innovation ouvre de nouvelles possibilités non seulement pour les joueurs, mais aussi pour ceux qui souhaitent regarder des films ou des vidéos avec un effet 3D immersif, sans avoir besoin de matériel spécifique comme des lunettes. Cependant, cette technologie est optimisée pour une seule personne à la fois. Cela signifie que seul l'utilisateur principal, situé directement en face de l'écran, profitera pleinement de son effet. Pour les autres, l'image pourrait apparaître floue ou déformée. La société n'a pas encore révélé de date précise pour sa disponibilité, mais il est prévu qu’il soit disponible avant la fin de l'année 2024.

En plus de cette innovation, Samsung a présenté les nouvelles versions des écrans Odyssey OLED G8 et G9. L'Odyssey OLED G8, avec son écran incurvé de 34 pouces, propose un taux de rafraîchissement de 175Hz et une résolution de 3,440 x 1,440 pixels. Tandis que l'Odyssey OLED G9, disponible en deux versions de 49 pouces, atteint un taux de rafraîchissement de 240Hz. Ces moniteurs sont également dotés de fonctionnalités comme le Samsung Gaming Hub, qui permet de diffuser des jeux directement depuis le cloud. Ceux-ci seront disponibles avant la fin de l'année.