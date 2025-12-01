Galaxy S26 : Samsung va enfin doper sa recharge sans fil (et il était temps)

Les modèles haut de gamme de Samsung sont souvent critiqués pour leur retard face à la concurrence concernant les vitesses de recharge, notamment sans fil. Bonne nouvelle : les Galaxy S26 devraient enfin connaître une amélioration notable dans ce domaine.

À quelques mois de leur présentation officielle, les futurs Galaxy S26 se dévoilent au gré des fuites. Pourtant, se faire une idée précise des prochains flagships de Samsung est assez compliqué, tant ils font l’objet de nombreux rebondissements – notamment concernant l’existence d’un modèle Edge ou d’un Plus.

Quoi qu’il en soit, s’il y a un domaine sur lequel est attendu le Galaxy S26, c’est notamment celui de la recharge – celle sans fil étant encore plus à la traîne. En effet, les vitesses proposées par Samsung font pâle figure face à celles qu’offre la concurrence. Si la batterie de 7 300 mAh du OnePlus 15 est compatible avec une charge sans fil de 50 W, les smartphones Galaxy ne dépassent pas les 15 W. Les Galaxy S26 pourraient enfin changer la donne : des lignes de code découvertes par nos confrères d’Android Authority dans les builds de One UI 8.5 font explicitement référence à une « recharge sans fil super rapide ».

Galaxy S26 : Samsung va enfin améliorer la recharge sans fil, une première depuis 2020

Samsung préparerait une importante mise à niveau de la recharge pour ses Galaxy S26. Côté filaire, le modèle Ultra pourrait même atteindre 60 W. C’est en tout cas ce que suggère une ligne de code dans les builds de One UI 8.5 : s’il n’y a aucune mention explicite de la charge à 60 W, l’apparition d’un « niveau 4 » et d’une « recharge super rapide 3.0 » sous-entend cette puissance de charge – le « niveau 3 » correspondant au 45 W.

Mais Samsung travaille également sur une recharge sans fil plus rapide. One UI 8 comprend actuellement deux lignes de code : « charge sans fil » qui s’affiche en général avec les chargeurs de 5 à 10 W et « recharge sans fil rapide » qui apparaît quant à elle avec des chargeurs de 15 W. La nouveauté avec One UI 8.5, c’est la présence d’une nouvelle entrée qui indique « recharge sans fil super rapide », ce qui laisse entendre que la vitesse pourrait enfin dépasser les 15 W. Cela semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le Galaxy S26 pourrait monter à 20 W en sans fil, tandis que le modèle Ultra pourrait culminer à 25 W – ce qui pourrait réduire le temps de recharge de 40 %.

Ce serait la première amélioration de la recharge sans fil chez Samsung depuis la gamme Galaxy S20, la première à être compatible avec la recharge sans fil à 15 W. Depuis, toutes les séries Galaxy S se sont contentées de cette limite – là où la concurrence, comme OnePlus, faisait des progrès significatifs. Si cela ne permettra pas de rattraper les modèles rivaux, cette amélioration reste tout de même bienvenue.