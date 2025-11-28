Galaxy Z Flip 7 : avec 350 € de remise à l’occasion du Black Friday, Samsung le propose à un très bon prix

Le Galaxy Z Flip 7 profite d'une belle offre chez Samsung à l'occasion du Black Friday. Le smartphone pliable et à clapet fait l'objet d'une réduction immédiate de plus de 350 €. Pas de remise différée donc, ce qui rend l'offre encore plus intéressante.

Je profite de ce bon plan

Lancé tout récemment, le Galaxy Z Flip 7 améliore cette gamme chez Samsung, avec une meilleure batterie et un écran externe plus grand. Ce modèle n'est pas le plus accessible du catalogue de la marque, mais grâce au Black Friday, il est à un prix très raisonnable.

D'abord, le Galaxy Z Flip 7 est affiché à 999 € au lieu de 1202 €, mais Samsung offre 10% de remise à l'occasion du Black Friday, avec le code promo BF10. Et ensuite, en choisissant PayPal comme moyen de paiement, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 50 €. Au final, le Galaxy Z Flip 7 passe à 849 € au lieu de 1202 €, soit une réduction totale de 353 €.

Et si vous avez un ancien appareil à faire reprendre, Samsung propose une offre de reprise qui peut faire baisser encore plus le prix du Galaxy Z Flip 7. La valeur estimée de votre appareil est déduite du montant au panier.

Galaxy Z Flip 7 : des évolutions bienvenues

Comme mentionné précédemment, l'écran externe du Galaxy Z Flip 7 devient encore plus pratique puisqu'il couvre désormais quasiment toute la partie supérieure à l'arrière. On passe ainsi d'un format de 3,4 pouces pour le Z Flip 6 à 4,1 pouces pour le Flip 7.

L'écran est plus confortable pour réaliser de nombreuses tâches sans déplier le smartphone. Et comme d'habitude, l'une des fonctionnalités les plus intéressantes est celle permettant de prendre des selfies avec l'appareil photo arrière pour le meilleur rendu possible.

Pour le reste, le Galaxy Z Flip 7 embarque le dernier processeur haut de gamme de Samsung : l'Exynos 2500 qui, en plus d'offrir d'excellentes performances, est optimisée pour l'IA. Vous pourrez ainsi profiter des fonctions Galaxy AI de manière très fluide.

Je profite de ce bon plan

La partie photo s'appuie sur un double capteur : 50 MP (grand-angle) et 12 MP (ultra grand-angle). Les clichés sont de belle facture, comme tous les smartphones haut de gamme de Samsung. Enfin, la batterie passe à 4300 mAh au lieu de 4000 mAh pour le Z Flip de l'année dernière. Elle offre une bonne autonomie sachant que c'était jusqu'ici le point faible de la gamme.