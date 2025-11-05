Samsung développe une nouvelle version de son standard HDR pour répondre au Dolby Vision 2

Samsung a annoncé travaillé sur un nouveau standard HDR10+ Advanced, une version améliorée de son standard HDR actuel. Une annonce qui n'arrive pas par hasard, puisque Dolby a de son côté indiqué qu'une nouvelle version du Dolby Vision est également en développement. HDR10+ Advanced sera disponible dès 2026.

En cette période automnale, la technologie HDR se trouve au milieu d'une guerre entre Samsung et Dolby. Pour rappel, celle-ci permet d'obtenir une bien meilleure qualité d'image et sur les téléviseurs et autres moniteurs, notamment grâce à une plage de contraste et de luminosité beaucoup plus élevée que les standards habituels. Or, dans le milieu, Dolby règne en maître avec son standard Dolby Vision. Forcément, l'entreprise a fait des émules lorsque en, septembre dernier, elle annonce le Dolby Vision 2, version améliorée de son standard HDR.

De l'autre côté, on trouve donc Samsung, qui ne propose pas le Dolby Vision sur ses téléviseurs. À la place, la firme coréenne dispose de son propre standard, baptisé HDR 10+, une technologie qui, depuis peu, vient également s'immiscer dans le monde du gaming pour améliorer l'expérience des joueurs. Sans doute par peur de se retrouver à la traîne, le constructeur n'a donc pas tardé à annoncé à son tour une versions améliorée de son standard. Celle-ci se nomme HDR 10+ Advanced, et reprend dans les grandes lignes les améliorations apportées par le Dolby Vision 2

Sur le même sujet – Canal+ déploie le Dolby Vision, voici les premiers programmes compatibles



Samsung répond au Dolby Vision 2 avec le HDR 10+ Advanced

Au programme donc, plusieurs nouvelles fonctionnalités, à commencer par le HDR10+ Bright qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour exploiter les écrans jusqu’à 5 000 nits de luminosité de crête. De son côté, HDR 10+ Genre reconnaît automatiquement le type de contenu à l'écran (films, jeu vidéo, etc.) pour adapter intelligement son tone mapping.

Enfin, HDR10+ Intelligent Gaming vise à améliorer l'expérience en cloud gaming, en adaptant en temps réel son affichage aux conditions d’éclairage. D'autres fonctionnalités viendront également facilité la vie des créateurs et vidéastes pour leur assurer une qualité d'image optimale. HDR 10+ Advanced sera disponible dès l'année prochaine sur les nouveaux téléviseurs Samsung à sortir en 2026.

Source : Forbes