Le Dolby Vision 2 est officiel : quelles nouveautés pour le HDR sur nos TV ?

Le Dolby Vision 2 est une réalité. Cette nouvelle génération du standard de HDR propriétaire s'appuie sur l'IA pour délivrer une expérience plus personnalisée et une image adaptative. Elle peut aussi mieux exploiter la luminosité et la colorimétrie des meilleurs téléviseurs du marché. Canal+ sera le premier groupe audiovisuel au monde à diffuser des contenus en Dolby Vision 2.

L'IFA 2025 démarre en fanfare. Alors que le salon n'est pas encore officiellement ouvert, Dolby présente une nouvelle génération de sa technologie d'image HDR : le Dolby Vision 2. La première version s'était rendue incontournable dans l'industrie de la télévision, voici ce que nous réserve son évolution.

Dolby Vision 2 s'appuie sur un moteur d'image plus puissant et de nouveaux outils mis à disposition des créateurs, qui pourront s'affranchir de certaines limites qui existaient avec le Dolby Vision original. Sans surprise, l'entreprise fait intervenir l'IA pour bouleverser l'expérience proposée. La fonction Content Intelligence “optimise automatiquement et de manière authentique votre téléviseur pour offrir une image plus captivante en fonction du contenu et de l'endroit où vous le regardez”, promet Dolby. Comme souvent en ce moment, on nous certifie ici une expérience plus personnalisée grâce à l'IA, qui s'adapte à notre appareil comme à notre environnement de visionnage.

Le Dolby Vision 2 a recours à l'IA

Content Intelligence comprend trois fonctions principales :

Precision Black améliore la clarté de l'image “sans compromettre l'intention artistique”. Le but est de réduire la frustration du spectateur face à une image trop sombre, qui empêche de distinguer les scènes. Game of Thrones saison 8 épisode 3 a-t-il donné des idées à Dolby ?

Light Sense ajuste la qualité de l'image grâce à une détection avancée de la lumière ambiante et à de nouvelles données d'éclairage de référence provenant de la source de contenu pour optimiser le téléviseur pour une expérience de visionnage idéale.

L'optimisation pour le sport et les jeux introduit de nouvelles améliorations telles que les ajustements du point blanc et le contrôle des mouvements, pour adapter l'expérience aux particularités de ce type de contenus.

Dolby Vision 2 bénéficie aussi d'un nouveau mappage de tons, là encore basé sur Content Intelligence. Cela permet de tirer partie des capacités des écrans TV récents, plus lumineux et plus colorés. “Les téléviseurs hautes performances offrent ainsi une luminosité accrue, un contraste plus net et des couleurs profondément saturées, tout en préservant la vision créative de l'artiste”, explique Dolby.

Avec Dolby Vision 2, l'entreprise spécialisée veut améliorer la qualité d'image au-delà du simple HDR. La technologie embarque notamment Authentic Motion, décrit comme étant “le premier outil de contrôle de mouvement créatif au monde qui rend les scènes plus authentiques et cinématographiques, sans saccades indésirables, plan par plan”.

Canal+ comme partenaire privilégié

Dolby Vision 2 va se décliner en deux versions. L'une pour la plupart des téléviseurs du marché, disposant des fonctionnalités de base de cette nouvelle génération du standard. L'autre vise les TV les plus haut de gamme et embarque des options développées pour exploiter tout lke potentiel des écrans les plus performants.

Dolby fait savoir que Hisense sera la première marque de téléviseurs à intégrer le Dolby Vision 2 à ses produits, mais on ne sait pas quand exactement. Les TV HiSense compatibles Dolby Vision 2 seront propulsées par une puce MediaTek Pentonic 800 avec moteur PQ MiraVision Pro. Il est probable que des fabricants comme Sony et LG l'adoptent aussi prochainement. Pour rappel, Samsung reste fidèle au HDR10+ et n'a jamais intégré Dolby Vision à ses appareils.

“Le Dolby Vision 2, associé à la technologie Hisense RGB-MiniLED, permet non seulement d'offrir une image époustouflante, mais aussi d'accroître le potentiel des téléviseurs avec une palette de couleurs ultra-large et une luminosité ultra-élevée, ce qui était impossible jusqu'à présent”, a déclaré Sonny Ming, directeur général du marketing produit Hisense TV.

Surprise, le Français Canal+ devient le “premier groupe de médias et de divertissement” au monde à proposer une expérience de visionnage en Dolby Vision 2 à ses abonnés. Stéphane Baumier, directeur technique de Canal, indique que le partenariat avec Dolby va permettre au groupe d'offrir une “expérience qui atteint des sommets époustouflants”, aussi bien pour les films et les séries que pour les événements sportifs en direct.