Samsung : la mise à jour de janvier est disponible, avec plus de 70 correctifs de sécurité

Samsung vient de déployer la première mise à jour de l’année sur certains de ses smartphones Galaxy. Il s’agit d’un correctif de sécurité, qui vient corriger de nombreux bugs et failles présents sur les appareils.

Samsung a déployé une mise à jour de sécurité pour le mois de janvier 2024, qui pèse environ 400 Mo, apportant un certain nombre de corrections de bugs et d'améliorations aux appareils des séries Galaxy S23, Galaxy S22 et Galaxy S21, ainsi qu'à d'autres modèles.

Selon la page web des mises à jour de sécurité de Samsung, la mise à jour corrige une vulnérabilité “critique”, nommée CVE-2022-40507, qui aurait pu permettre à une application malveillante d'accéder aux données personnelles de l'utilisateur par l'intermédiaire du service de notification. La mise à jour corrige également 67 vulnérabilités de priorité “élevée”, six vulnérabilités de priorité “modérée” et une vulnérabilité déjà corrigée dans une mise à jour précédente.

Quelles nouveautés sur la mise à jour de janvier 2024 chez Samsung ?

Parmi les autres correctifs, Samsung semble avoir corrigé un bug qui aurait pu permettre à un attaquant de coupler un appareil avec un téléphone Galaxy via Bluetooth sans le consentement ou la connaissance de l'utilisateur, ainsi qu’un autre bug qui aurait pu permettre aux utilisateurs de Samsung DeX de voir les notifications d'autres utilisateurs dans un environnement multi-utilisateurs.

On peut également relever la correction d’un bug qui aurait pu provoquer le redémarrage du téléphone lors de l'utilisation de l'application appareil photo, ou encore l’arrivée de quelques améliorations aux performances et à la stabilité des appareils, ainsi que quelques modifications mineures de l'interface utilisateur.

Le correctif de sécurité de janvier est actuellement disponible pour les appareils suivants :

Les utilisateurs peuvent vérifier si la mise à jour est disponible pour leur appareil en allant dans Paramètres > Mise à jour du logiciel et en cliquant sur Télécharger et installer. Comme la mise à jour comprend des correctifs pour les vulnérabilités spécifiques à Android et à Samsung, il est recommandé de l'installer dès que possible pour maximiser la sécurité de votre smartphone.