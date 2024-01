Galaxy Z Fold 6 : Samsung pourrait sortir un second modèle moins cher pour lutter contre la concurrence

Comme chaque année, un nouveau rapport révèle qu'une variante moins chère du Galaxy Z Fold 6 serait en préparation chez Samsung. Mais cette fois, la rumeur semble plutôt convaincante, tant à cause de la concurrence qui se fait de plus en plus rude sur le marché des smartphones que du contexte économique global du secteur.

Pour l'heure, et c'est bien normal, les fuites et autres rumeurs ne se bousculent pas au portillon concernant le Galaxy Z Fold 6. Nous avons encore plusieurs mois devant nous avant la présentation officielle, ce qui explique que nous en sachions encore très peu à propos du prochain pliable de Samsung. C'est à peine si nous avons appris que le constructeur devrait augmenter la taille de l'écran. En revanche, s'il y a bien une rumeur qui revient chaque année, c'est celle de la variante moins chère.

2024 n'échappera pas à la règle. Dans un récent rapport, TheElec explique que Samsung songerait sérieusement à lancer à un deuxième modèle du Galaxy Z Fold 6, plus abordable que la version standard. Sur le même modèle qu'un Galaxy S FE donc, les utilisateurs le souhaitant pourraient profiter de toute l'expérience du dernier flagship, moyennant quelques concessions matérielles qui permettent de réduire son prix. Mais est-ce vraiment crédible cette fois ?

Samsung pourrait vraiment lancer un Galaxy Z Fold 6 moins cher

Pour faire court, oui. Plusieurs raisons pourraient enfin pousser Samsung à enfin lancer ce modèle moins cher de son flagship pliable, la principale étant la concurrence qui se fait de plus en plus rude. Après des années à régner en maître sur le marché, Samsung se fait désormais bousculer par d'autres concurrents très agressifs, comme nous l'a montré le Honor Magic V2 en 2023. Il devient donc de plus en difficile pour la firme coréenne de justifier ses prix très élevés.

En parallèle, si le marché des smartphones était en légère hausse fin 2023, sa situation est toujours inquiétante. Pour la première fois en 13 ans, Samsung a cédé sa place de leader à Apple. Il est donc urgent pour l'entreprise de réagir, et baisser ses prix pourrait lui permettre de séduire un public plus large. Prenons tout de même cette rumeur avec de grandes pincettes. Comme évoqué plus haut, celle-ci est redondante et ne s'est jamais réalisée jusqu'à maintenant. Il se peut que Samsung soit encore très frileux à l'idée de se lancer.

