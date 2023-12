Android 14 : la mise à jour arrive sur de nouveaux Samsung Galaxy, en voici la liste

Samsung continue de se distinguer par son engagement envers les mises à jour logicielles. Et en cette fin d'année, le déploiement d'Android 14 et de One UI 6 sur une multitude de smartphones et de tablettes s'accélère.

Samsung confirme sa réputation en matière de support logiciel en lançant la mise à jour majeure d'Android 14 sur plusieurs de ses modèles de smartphones. Même si Google a récemment publié la version stable d'Android 14, Samsung a déjà diffusé One UI 6 basée sur cette mise à jour pour ses appareils, notamment son smartphone haut de gamme, le Galaxy S23.

Les dernières nouvelles indiquent que Samsung a étendu le déploiement de One UI 6 basée sur Android 14 à plusieurs autres modèles. Parmi ceux qui bénéficient de cette mise à jour, on trouve le Galaxy S21 FE, un smartphone phare de l'entreprise. Bien que l'actualisation semble être en cours pour les utilisateurs américains, elle devrait bientôt atteindre les unités vendues en Europe.

Galaxy Tab S9 FE rejoint la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6

En parallèle, la Galaxy Tab S9 FE, la tablette récemment lancée par Samsung, profite d'emblée du passage à Android 14 avec One UI 6. Cette mise à jour apporte toutes les fonctionnalités d'Android 14 stock, telles qu’observées sur les appareils Pixel (appels d’urgence par satellite, nouvelle barre de tâches) . Elle ajoute aussi des options de personnalisation, dont l'écran d’accueil concocté par Samsung qui ne fait pas toujours l'unanimité, d'une interface utilisateur optimisée, de fonctionnalités améliorées de productivité et d'une sécurité renforcée, améliorant ainsi les possibilités et performances de l'appareil.

Ces mises à jour majeures interviennent au moment même où Samsung présente le Galaxy S23 FE en France. Outre les appareils haut de gamme, cette mise à jour significative concerne également les modèles de milieu de gamme tels que le Galaxy A52s en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que le Galaxy A33 et le Galaxy A14 LTE. Samsung continue ainsi de choyer ses utilisateurs en offrant des mises à jour logicielles, même après un certain temps depuis l'achat du smartphone. Si vous possédez un modèle Samsung, vous pouvez déjà vérifier si la mise à jour vers Android 14 est déjà disponible pour votre appareil. Il vous suffira simplement d’accepter d’installer la mise à jour automatiquement lorsque vous recevrez la notification.

Les appareils Samsung que recevront la mise à jour Android 14 / One UI 6 dans les six prochaines semaines sont les suivants :

Smartphones

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M34

Galaxy M33

Tablettes