LinkedIn peut maintenant utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA, mais il existe une parade toute simple

C’est officiel : LinkedIn, le réseau social professionnel, peut désormais utiliser vos données personnelles pour entraîner son IA. Pour vous y opposer, nul besoin de déserter la plateforme : il existe une méthode facile et rapide.

Pour devenir plus performante, une IA doit s’entraîner. Il lui faut donc des données, beaucoup de données. Et quelle meilleure source pour les plateformes que les données de leurs utilisateurs ? La question est évidemment rhétorique. Si LinkedIn s’est mis à l’IA plus tôt dans l’année afin de vous aider à trouver un job ou le candidat parfait, c’est vous désormais qui allez aider l’IA.

Depuis le 3 novembre, LinkedIn a en effet rejoint le club des applications qui se servent de vos données pour entraîner leur IA générative. Le réseau social professionnel l’avait en effet annoncé le 18 septembre, via un billet sur son site, avant d’envoyer une notification à ses membres pour les informer d’un changement de ses conditions générales d’utilisation. Voici ce que vous devez savoir.

LinkedIn va entraîner son IA générative grâce à vos données personnelles, sauf si vous désactivez cette option

Dans une foire aux questions disponible sur son site, LinkedIn précise la nature des informations qui pourront être utilisées à des fins d’entraînement de son IA générative. Figurent parmi celles-ci les données relatives à l’utilisation de la plateforme, y compris celles personnelles, à savoir : les données de profils, telles que les nom et prénom, photo, poste actuel, expérience professionnelle et formations, localisation… Mais également les contributions et les publications, les réponses et CV enregistrés dans le cadre de candidatures, les activités au sein des groupes, ou encore les questions et requêtes adressées à l’IA de LinkedIn. Toutefois, vous pouvez toujours vous y opposer, simplement en désactivant un bouton. Voici la marche à suivre :

Connectez-vous à LinkedIn et rendez-vous sur votre profil

Sur ordinateur : cliquez sur l’onglet Vous en haut de l’écran, puis sélectionnez Préférences et confidentialité

en haut de l’écran, puis sélectionnez Sur smartphone : appuyez sur l’icône en forme d’engrenage, également en haut de votre écran

Sélectionnez l’onglet Confidentialité des données

Cliquez sur Données pour l’amélioration de l’IA générative

Par défaut, le bouton indique que l’option est activée : cliquez dessus pour la désactiver.

LinkedIn précise que les messages privés et les données relatives aux salaires seront exclues des données exploitées pour entraîner l’IA. La plateforme indique également que, même si l’option est activée dans les préférences, les informations issues des comptes de membres ayant moins de 18 ans ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative. Ces précautions font suite aux poursuites judiciaires dont LinkedIn a fait l’objet après avoir été accusé de se servir des informations privées de ses utilisateurs pour entraîner son IA.