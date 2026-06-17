Samsung Galaxy : ça y est, la grosse refonte de l’application est là et elle change presque tout

Après un petit retard de quelques jours, Samsung a finalement déployé la grosse mise à jour de son application de santé. Au programme, une refonte visuelle de taille ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités.

La voilà enfin. C'est qu'elle se sera fait attendre, cette fameuse grosse mise à jour annoncée début juin. Initialement prévue pour le 8 juin dernier, l'application Health reçoit finalement seulement aujourd'hui toutes les nouveautés promises par Samsung il y a de cela quelques jours. Qu'importe, lesdites nouveautés sont donc bel et bien là et rafraîchissent grandement l'expérience des utilisateurs.

Le premier détail à souligner est bien sûr la refonte visuelle, qui se veut plus moderne et qui a surtout pour but de faire la place aux fonctionnalités inédites. Pas de grandes surprises à ce niveau-là, il s'agit des fonctions déjà annoncées par Samsung. Pour rappel, on retrouve notamment Vitals qui analyse cinq données biométriques (fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température de la peau et taux d'oxygène dans le sang) pôur alerter l'utilisateur en cas de mesures inhabituelles.

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Voici toutes les nouveautés de la mise à jour de Samsung Health

À cela s'ajoute Heart Health Score qui établit un score de santé générale en faisant le bilan de plusieurs données telles que la qualité du sommeil ou le taux de stress, ainsi que Daily Cardio Load, qui calcule la quantité quotidienne et maximale d'entraînement afin d'évaluer la sollicitation cardiovasculaire. Enfin, Fitness Index affiche les forces et faiblesses physiques de l'utilisateur à partir de sa fréquence cardiaque ou encore son activité physique moyenne.

D'autres fonctionnalités déjà existantes ont également droit à leurs propres nouveautés, telles que Antioxidant Index qui affiche désormais un graphique, tandis que AGEs index fonctionne désormais automatiquement de nuit. À l'heure où sont écrites ces lignes, nous n'avons pas encore reçu la mise à jour. Toutefois, son déploiement a déjà commencé. Si vous ne voyez pas encore ces nouveautés sur votre smartphone, pas de panique : ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous puissiez en profiter.