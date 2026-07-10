Doctolib : comment refuser l’utilisation de vos données pour l’entraînement de l’IA

Le site de prise de rendez-vous médicaux Doctolib va se servir de vos données pour entraîner son IA. Vous avez le droit de vous y opposer. Voici la méthode la plus directe possible pour le faire.

Les modèles d'intelligence artificielle, il y en a des tas. Et à force, vous savez ce dont ils ont besoin pour leur entraînement : un maximum de données. Si certaines entreprises sont soupçonnées de puiser dans des sources assez douteuses, en règle générale elles ne cachent pas qu'elles se servent dans les informations que vous lui confiez. Par exemple Meta avec vos posts Facebook et Instagram. Un fonctionnement qui est loin d'être au goût de tout le monde.

Heureusement, les règlementations en vigueur, notamment dans l'Union européenne, imposent de laisser une porte de sortie aux utilisateurs. Chaque fois qu'une entité prévoit de piocher dans vos données pour entraîner son IA, elle doit vous en avertir (généralement par mail) et indiquer la procédure pour refuser. Exemple récent : la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib, qui prévient en ce moment les internautes inscrits dessus.

Pourquoi Doctolib veut se servir de vos données pour entraîner une IA

Doctolib explique participer à un projet de recherche appelé “Améliorer les parcours de soins grâce à l'intelligence artificielle“. Le site est associé à “trois institutions scientifiques françaises“, à savoir l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Université Paris Cité. Tous sont réunis dans “un laboratoire de recherche en santé” créé pour l'occasion.

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Le but est de mettre fin à plusieurs problématiques des parcours de santé actuels, notamment l'accumulation de rendez-vous et les difficultés à coordonner plusieurs praticiens dans le suivi d'un patient. Grâce à l'intelligence artificielle, Doctolib et ses partenaires souhaitent changer ça, “en repérant plus tôt certains risques de santé“, et “en améliorant la prise en charge des patients“.

Pour ce faire, Doctolib se servira de “vos données démographiques et de santé nécessaires“. Les vôtres, mais aussi celles des personnes enregistrées sur votre compte. Notez également que cela concerne les informations “renseignées par vous-même ou par vos soignants“. Elles ne seront pas anonymisées, mais ne permettront pas de vous identifier pour autant. Enfin, les données collectées en vue d'entraîner l'IA sont conservées pour une durée de 5 ans.

Comment s'opposer à l'utilisation de ses données de santé par l'IA de Doctolib

Comme nous l'avons expliqué plus haut, vous consentez par défaut à laisser les entreprises récupérer vos données pour alimenter leur système d'IA, mais elles vous donnent la possibilité de refuser. Ici, il faut prendre la peine de lire l'ensemble du mail envoyé par Doctolib. Ou au moins ses derniers paragraphes. C'est en effet dans l'avant-dernier que ce cache un lien vers un formulaire pour refuser l'utilisation de vos données en vue d'entraîner l'IA.

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Vous n'avez qu'à cliquer pour le remplir, sans avoir à vous connecter à votre compte Doctolib. Rien de sorcier en l'occurrence. Indiquez vos nom, prénom et votre date de naissance. N'oubliez pas de cocher la case qui démarre par “Je souhaite, en application de l’article 56 de la Loi Informatique et Libertés, m’opposer à la réutilisation de mes données personnelles” puis validez le tout avec le bouton Envoyer. Le formulaire se recharge alors et une ligne apparaît en haut de ce dernier pour indiquer que votre demande a bien été prise en compte.