Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 : plus que quelques jours pour profiter de l’offre de précommande

Très confortable leader sur le marché des smartphones à écran pliable, Samsung renforce sa position avec sa nouvelle génération de mobiles pliants. Encore plus performants que leurs prédécesseurs, les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont disponibles en précommande jusqu’au 25 août 2022.

Avec deux visions du smartphone pliant bien différentes, les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 visent des publics aux besoins variés, mais qui cherchent une conception premium, des fonctionnalités uniques et la richesse de l’écosystème créé par Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4 : immersion et multitâche avant tout

Un écran format tablette qui rentre dans la poche une fois plié, telle est la promesse du Galaxy Z Fold4. Le smartphone offre une immersion totale grâce à son grand écran pliable de 7,6 pouces : multimédia, jeu vidéo, application, plongez au cœur de vos contenus comme jamais auparavant avec un appareil mobile. Ses caractéristiques rendent aussi le Galaxy Z Fold4 parfait pour s’adonner au multitâche. Gérez plusieurs applications en même temps pour gagner du temps : utilisez Google Maps et votre application de messagerie en simultané, ou regardez une vidéo tout en naviguant sur vos réseaux sociaux.

L’écran Dynamic AMOLED 2X dispose d’une définition QXGA+ de 2176 x 1812 pixels et d’une fréquence de rafraîchissement adaptative. Cette dernière varie automatiquement de 1 à 120 Hz selon les besoins du contenu affiché afin de toujours profiter de l’expérience la plus qualitative tout en préservant la batterie. L’écran externe Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces permet d’utiliser le smartphone même lorsque celui-ci reste plié, avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Le Galaxy Z Fold4 est aussi un monstre de puissance, capable de fournir les meilleures performances via l’intégration d’une puce Snapdragon 8+ Gen1 gravée en 4nm de Qualcomm, tout simplement le SoC le plus haut de gamme du marché. Il assure une fluidité de navigation, une excellente expérience de jeu, et l’utilisation sans compromis des fonctionnalités les plus avancées de One UI, comme les fenêtres multi-actives ou le mode DeX.

Le Galaxy Z Fold4 jouit aussi d’une optique de pointe qui en fait un photophone polyvalent. Son capteur principal de 50 MP, ouverture f/1.8 et stabilisation optique de l’image, fait des merveilles. Il est épaulé d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP capable de réaliser un zoom optique jusqu’à 3x pour se rapprocher de l’action. Une autre particularité du Galaxy Z Fold4 est la présence d’une discrète caméra selfie intégrée sous l’écran quand le smartphone est déplié. Il dispose d’une seconde caméra frontale utilisée quand le mobile est plié, pour s’adapter à toutes les situations. En vidéo, le Galaxy Z Fold4 est l’un des rares appareils mobiles à pouvoir filmer en qualité 8K.

Le Galaxy Z Fold4 est livré sous la dernière version stable de One UI, l’interface maison de Samsung. Cela lui garantit de rejoindre un écosystème riche et de bénéficier d’interactions fluides et pratiques avec les autres appareils de la gamme Galaxy.

Samsung Galaxy Z Flip4 : le smartphone à clapet revisité

Le Galaxy Z Flip4 rappelle le design des anciens smartphones à clapet. Grâce à son écran pliable Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, il adopte un format compact très facile à glisser dans une poche ou dans un sac tout en conservant une large surface d’affichage. Il peut même épouser une position intermédiaire en Flex Mode pour une utilisation avec les mains libres, une fonction très utile pour regarder des vidéos en faisant une autre activité par exemple. La dalle propose un affichage FHD+ de 2640 x 1080 pixels, la compatibilité HDR10+, et une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz.

Un second petit écran Super AMOLED de 1,9 pouce est disponible quand le smartphone est refermé sur lui-même pour obtenir des informations ou accéder à des fonctionnalités sans avoir besoin de déplier le mobile. L’accès aux paramètres rapides, aux notifications, aux widgets et à Samsung Pay est possible par ce biais.

Comme le Galaxy Z Fold4, le Galaxy Z Flip4 embarque la puce Snapdragon 8+ Gen1 pour des performances qui ne faillissent jamais. La gravure en 4nm permet d’allier puissance, gestion de la chauffe et meilleure efficacité énergétique. L’une de ses grandes forces provient de la partie logicielle avec One UI, et de son intégration à l’écosystème des objets connectés de Samsung. Il convient de rappeler que la marque propose le meilleur suivi logiciel sur Android avec la promesse de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Votre smartphone vous durera longtemps, justifiant l’investissement.

Les avantages de la précommande

La date de sortie officielle des Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 est fixée au 26 août 2022. Jusqu’au 25 août, vous pouvez précommander les deux smartphones afin d’obtenir des avantages. Un bonus de reprise d’un ancien téléphone d’une valeur de 200 euros pour le Galaxy Z Fold4 et de 150 euros pour le Galaxy Z Flip4 vous attend. Vous pouvez même récupérer 100 euros de remise additionnelle si vous échangez un smartphone Galaxy.

En passant par le site de Samsung, un an d’assurance Samsung Care+ est également offert, ce qui vous permet de faire réparer sans frais votre mobile en cas de dommages matériels. Sachez que la précommande donne droit à un étui avec stylet S Pen et un chargeur offerts si vous craquez pour le Galaxy Z Fold4, et une coque transparente offerte si vous craquez pour le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition.

