OnePlus Nord 2T : le modèle 128 Go du smartphone 5G est à son meilleur prix

Un smartphone 5G de la marque OnePlus est en promotion chez Amazon. Dans le cadre de ses ventes flash de rentrée, le géant du commerce en ligne propose le modèle 128 Go du OnePlus Nord 2T à exactement 349 euros. Il s'agit tout simplement du meilleur prix du moment !

La rentrée 2022 arrive dans quelques jours pour certains d'entre vous et Amazon propose déjà ses ventes flash de rentrée sur de nombreux articles. Parmi ces articles concernés par l'opération, on retrouve essentiellement un smartphone 5G de la marque OnePlus.

Ainsi, jusqu'au dimanche 4 septembre 2022 inclus, le modèle 128 Go du OnePlus Nord 2T disponible en deux coloris au choix est vendu par le site e-commerce au prix de 349 euros au lieu de 399 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté durant ces 30 derniers jours. Pour information, il s'agit d'un téléphone vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Commercialisé en mai 2022 dans l'Hexagone, le OnePlus Nord 2T possède un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, un processeur MediaTek Dimensity 1300, une mémoire vive de 8 Go de RAM (ou 12 Go pour la version 256 Go du smartphone), une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide à 80W et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Du côté de la photo/vidéo, l'appareil dispose d'un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OnePlus Nord 2T.