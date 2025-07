Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : ils sont enfin disponibles avec les Galaxy Buds 3 offerts, vite !

On y est enfin ! Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sont officiellement disponibles. Vous allez enfin pouvoir profiter de cette nouvelle génération de smartphones pliants qui offre de nombreuses améliorations notables. Et pour fêter cela, Samsung vous fait de beaux cadeaux, dont les Galaxy Buds 3 d'une valeur de 150 euros !

Depuis le 9 juillet dernier et leur annonce officielle, les nouveaux smartphones pliants de Samsung étaient les produits high-tech les plus attendus. Un peu plus de deux semaines plus tard, l’attente se termine et vous pouvez enfin mettre la main sur les nouveaux modèles : les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Les offres de précommande sont maintenant terminées mais à la place, Samsung propose un très beau cadeau pour l’achat d’un Galaxy Z Fold 7 ou d’un Z Flip 7. En effet, la marque coréenne vous offre des écouteurs Galaxy Buds 3 d’une valeur de 150 euros. Cette offre est disponible jusqu’au 19 août 2025.

Et ce n’est pas tout, puisqu’en achetant sur le site officiel, vous avez également :

la livraison et le retour offerts

le paiement en plusieurs fois sans frais

un bonus de +2% en points Samsung Rewards

3 premiers mois d'assurance Samsung Care+ offerts

PROFITER DE L'OFFRE SUR LE GALAXY Z FOLD 7

PROFITER DE L'OFFRE SUR LE GALAXY Z FLIP 7

Quelles sont les nouveautés du Galaxy Z Fold 7 et du Z Flip 7 ?

Cette année, Samsung repousse les limites du design avec ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Les deux smartphones pliants offrent des performances solides mais aussi une ergonomie particulièrement soignée. Le Galaxy Z Fold 7 impressionne par sa finesse et sa légèreté : seulement 4,2 mm d’épaisseur une fois ouvert, pour 216 g sur la balance.

Pourtant il embarque des composants toujours plus impressionnants : un grand écran pliant Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces avec taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et luminosité maximum de 2600 nits), complété par un écran externe de 6,5 pouces tout aussi fluide et lumineux.

Sous le capot, on profite d’une puce Snapdragon 8 Elite associée à 12 Go de RAM, une combinaison qui assure une parfaite fluidité même pour des usages très exigeants en puissance. L’autonomie n’est pas en reste grâce à une batterie de 4400 mAh compatible avec la recharge 25W qui vous offre jusqu’à 23 heures de lecture vidéo. Côté photo, le Fold 7 intègre un impressionnant module triple capteur : grand-angle 200 MP, ultra grand-angle 12 MP et téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x.

Le Galaxy Z Flip 7, quant à lui, adopte un format bien plus compact mais tout aussi premium. Il s’appuie sur le processeur Exynos 2500 et 12 Go de RAM. Son écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces a une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximum de 2600 nits. Il est secondé par un écran externe de 4,4 pouces. La batterie de 4300 mAh promet plus de 20 heures de lecture vidéo. À l’arrière, le Z Flip 7 embarque un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 10 MP.

