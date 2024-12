Samsung va rendre les smartphones pliants encore plus accessibles en 2025

Samsung préparerait l'arrivée d'un Galaxy Z Flip 7 SE en 2025, vendu moins cher que ses autres modèles de smartphones à écran pliable. Le constructeur aurait aussi un retour de la Galaxy Watch Classic dans les cartons.

Avec ses Galaxy Z Flip, Samsung offre aux consommateurs une alternative financièrement plus accessible que ses plus ambitieux Galaxy Z Fold sur le marché des smartphones à écran pliable. Reste que ce type d'appareil demeure coûteux, et que des modèles moins chers pourraient permettre de démocratiser cette technologie.

La marque sud-coréenne pourrait bien répondre à de telles attentes en 2025. Un dispositif nommé Galaxy Z Flip XE a été repéré par SmartPrix dans la base de données de la GSM Association (GSMA). Il pourrait s'agir d'un Galaxy Z Flip 7 Fan Edition, qui avait déjà été évoqué dans le passé et qui pourrait sortir l'été prochain, en même temps que le Galaxy Z Fold 7 et que le Galaxy Z Flip 7.

Le retour de la Galaxy Watch Classic

Samsung a pris l'habitude de sortir un Galaxy S FE à presque chaque génération, un mobile qui fait des concessions pour se retrouver entre la gamme des Galaxy A et celle des Galaxy S traditionnels. Le concept s'est plus récemment décliné pour le Galaxy Z Fold 6, qui a aussi eu droit à sa version FE, mais réservée à la Corée du Sud et à la Chine. Le Galaxy Z Flip 7 FE serait quant à lui rendu disponible à l'international. Le smartphone pourrait embarquer une puce Exynos 2400e, comme le Galaxy S24 FE. Le Galaxy Z Flip 7 standard serait quant à lui équipé d'un SoC Exynos 2500 plus performant.

Toujours selon des informations provenant de la GSMA et relayées par SmartPrix, la Galaxy Watch 8 devrait se décliner dans une version Classic, qui avait disparu avec la génération précédente : la Galaxy Watch 7 n'avait été accompagnée que par une inédite Galaxy Watch Ultra. Le design de ces deux montres connectées est sportif, laissant sur le carreau les utilisateurs qui souhaitent les fonctions intelligentes, de suivi de la santé et des mesures d'activité tout en adoptant un look plus traditionnel. La Galaxy Watch 8 Classic devrait donc répondre à ces besoins.

Source : SmartPrix