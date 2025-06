Cette fuite dévoile le prix du Galaxy Z Flip7 FE, le futur smartphone pliable (vraiment) pas cher de Samsung

Samsung prépare une version moins chère de son futur smartphone pliant à clapet, le Galaxy Z Flip 7 FE. Une fuite venue de Corée vient d’en dévoiler le tarif estimé.

Les smartphones pliants séduisent de plus en plus, mais leur prix reste un frein majeur. Samsung cherche à changer la donne avec une stratégie déjà testée sur ses gammes classiques : proposer un modèle “FE”, plus abordable. Après les Galaxy S21 FE et Tab S9 FE, la marque s’apprête à appliquer la même recette à son catalogue pliant.

Selon un rapport en provenance de Corée, Samsung prévoit de dévoiler le Galaxy Z Flip 7 FE aux côtés des modèles Z Fold 7 et Z Flip 7 lors de son événement Galaxy Unpacked, prévu début juillet à New York. Ce nouveau modèle reprendrait le design du Galaxy Z Flip 6 tout en réduisant les coûts via des composants plus anciens. Son prix de départ en Corée serait d’environ 1 million de wons, soit environ 645 euros . Même si les prix varient selon les marchés, cela donne un bon indice de son positionnement tarifaire.

Le Galaxy Z Flip7 FE vise à rendre les smartphones pliants plus accessibles

Comme pour les précédentes versions FE, l’objectif est de rendre la technologie pliable plus accessible. En Europe, le Galaxy Z Flip 7 FE pourrait être proposé autour de 799 €, contre plus de 1 200 € pour les versions haut de gamme. Le smartphone serait décliné en versions 128 Go et 256 Go de stockage. À ce tarif, Samsung espère séduire un public plus large sans cannibaliser les ventes des modèles premium. Ce positionnement intermédiaire permettrait aussi de concurrencer les marques chinoises sur le segment des pliants.

Les économies seraient réalisées sur plusieurs éléments clés. Le Galaxy Z Flip 7 FE embarquerait un SoC Exynos 2400 maison, moins puissant que le Snapdragon 8 Gen 3 attendu sur le Z Flip 7. La mémoire vive serait aussi réduite à 8 Go, contre 12 Go sur le modèle supérieur. Malgré ces compromis, ce dernier conserverait les écrans du Z Flip 6 : un écran principal de 6,7 pouces et un écran externe de 3,4 pouces. Il s’agirait donc d’un appareil équilibré, pensé pour offrir l’essentiel de l’expérience pliable à un tarif contenu, tout en conservant le format compact très apprécié.