Le Galaxy Z Flip 7 apparaît en vidéo avant sa sortie, vous allez adorer son nouvel écran

Le prochain Galaxy Z Flip 7 de Samsung fait déjà parler de lui. Une vidéo volée est apparue brièvement sur Internet ce week-end. Les nouveautés s’annoncent plus visibles que jamais, et la marque risque d’avoir bien peu de surprises à révéler lors de son événement.

Les fuites autour des nouveaux smartphones se multiplient chaque année. Les fabricants essaient pourtant de garder le secret jusqu’au dernier moment. Malgré ces efforts, des images ou vidéos circulent toujours avant les grandes annonces, suscitant un fort engouement chez les passionnés.

La marque prépare son événement Unpacked pour le 9 juillet, où seront dévoilés le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7. Plusieurs photos et coques ont déjà confirmé une partie du design des futurs smartphones pliants de Samsung. Mais cette fois, c’est une véritable vidéo prise en main qui attire toute l’attention des observateurs.

Une vidéo montre le Galaxy Z Flip 7 avec un écran externe plus grand et un design plus fin

Une courte vidéo publiée sur X a présenté le Galaxy Z Flip 7 dans sa version finale. Bien que rapidement supprimée, elle a été relayée par SamMobile, qui a conservé plusieurs images. On y découvre l’écran externe considérablement agrandi. Il passe de 3,4 pouces sur le Flip 6 à 4,1 pouces sur ce nouveau modèle. Cette surface plus large s’enroule désormais autour des deux modules photo, offrant un affichage plus complet pour l’heure, la date et d’autres notifications importantes. Samsung mise sur cet écran pour rendre le téléphone plus pratique même lorsqu’il est fermé.

La vidéo révèle aussi un écran interne légèrement plus grand, qui atteint 6,9 pouces contre 6,7 pouces sur le modèle précédent. Samsung aurait aussi affiné l’appareil, ce qui le rendrait plus agréable à manipuler une fois replié. Les informations techniques indiquent un gain de finesse de quelques millimètres seulement, renforçant l’élégance du design. En dehors de ces changements visibles, la fiche technique resterait proche de celle du Flip 6, notamment au niveau des caméras. On attend toutefois une amélioration du processeur et peut-être une batterie un peu plus généreuse. Ce nouveau modèle devrait séduire les amateurs de design compact et d’innovations pratiques. Le Galaxy Z Flip 7 sera officiellement dévoilé ce mercredi, aux côtés du Galaxy Z Fold 7 et de la nouvelle Galaxy Watch 8.