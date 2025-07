Le Galaxy S26 Ultra va effacer quatre ans de critiques grâce à ce changement de son bloc photo

Samsung prépare un grand retour avec son prochain modèle haut de gamme, le S26 Ultra. Une fuite dévoile des améliorations attendues depuis des années. Le géant coréen semble bien décidé à séduire les fans les plus exigeants.

Le Galaxy S26 Ultra, attendu début 2026, pourrait marquer un vrai tournant pour Samsung. Grâce à une structure interne repensée, les prochains modèles promettent une autonomie plus longue et un boîtier plus léger, sans sacrifier la puissance. Avec ces changements, la société entend rivaliser encore plus sérieusement face à la concurrence chinoise et convaincre les utilisateurs en quête d’un smartphone élégant et performant.

Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung s’attaque enfin à un problème que les utilisateurs critiquent depuis quatre ans. Selon une fuite relayée par Android Headlines, la marque va améliorer deux points essentiels : la caméra selfie et la caméra avec zoom 3x.

Le Galaxy S26 Ultra adopte une caméra selfie et un zoom 3x enfin améliorés

Depuis le Galaxy S21 Ultra, Samsung n’avait pas touché à son capteur photo 3x. Il s’agissait d’un module 10 MP jugé insuffisant par beaucoup, surtout face à la concurrence. Pour le Galaxy S26 Ultra, un capteur 12 MP est prévu, promettant de meilleures performances optiques et des images plus détaillées. En parallèle, la caméra frontale sera aussi améliorée, même si ses caractéristiques précises restent encore inconnues. Samsung viserait une meilleure qualité pour les portraits et les appels vidéo, un point souvent négligé dans les générations précédentes.

Outre ces nouveautés, le Galaxy S26 Ultra conservera son imposant capteur principal de 200 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif périscopique 5x de 50 MP. Il adoptera aussi un nouveau capteur laser pour un autofocus plus rapide, selon Android Headlines.

Côté performance, il sera équipé d’un Snapdragon 8 Elite Gen 2 gravé en 3 nm, d’une chambre à vapeur 20 % plus grande pour une meilleure gestion de la chaleur et de 16 Go de RAM sur tous les modèles. Enfin, la suppression des anneaux décoratifs autour des caméras arrière rendra le design plus épuré. Samsung semble vouloir proposer un produit plus raffiné, sans révolutionner totalement sa formule. Le Galaxy S26 Ultra pourrait ainsi corriger une série d’erreurs accumulées et redonner confiance aux utilisateurs fidèles.