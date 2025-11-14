Si vous avez l'intention de vous offrir prochainement la Galaxy Watch 8, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, la montre Samsung proposée dans son format 44 mm passe sous les 245 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après l'offre Boulanger sur la Galaxy Watch 7, voici un bon plan Amazon sur la Samsung Galaxy Watch 8. Proposée dans un coloris Graphite, la montre connectée du géant coréen disponible dans sa version 44 mm est à 240 euros sur la plateforme allemande d'Amazon.

À titre d'information, des frais de port à hauteur de 4,85 euros sont appliqués pour une livraison de l'article en France. Au total, la Samsung Galaxy Watch 8 revient alors à 244,85 euros au lieu de 409 euros, ce qui représente une grosse réduction de 165 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Plusieurs mois après sa sortie, la Galaxy Watch 8 de Samsung est en forte promotion

Dévoilée par Samsung au tout début du mois de juillet 2025, la Galaxy Watch 8 liée au deal Amazon embarque un écran Super AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels, une luminosité de 3000 nits et une densité de 327 ppp.

La montre Samsung dispose également d'un processeur Exynos W1000, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go, du système d'exploitation One UI 8.0 Watch (basé sur Wear OS 6), d'une résistance IP68 jusqu'à 50 mètres, et d'une batterie de 325 mAh. Grâce à la batterie, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée de 30 heures.

Concernant la connectivité de la Galaxy Watch 8, on peut trouver la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS. Enfin, la montre Samsung embarque plusieurs fonctionnalités comme le score d’énergie, l'apnée du sommeil, l'alerte de stress élevé, un coach running, la charge vasculaire, l'ECG, la notification d’arythmie, l'indice antioxidant, la composition corporelle et le cycle Tracking.