Galaxy Watch Ultra 2025 : Amazon fait déjà chuter le prix de la nouvelle montre Samsung

Tout juste lancée par Samsung, la Galaxy Watch Ultra 2025 fait déjà l'objet d'un super bon plan. Grâce à un cumul de réductions, vous pouvez faire une économie de presque 300 euros sur l'achat de la nouvelle montre connectée chez Amazon.

Amazon a décidé de frapper très fort pour le lancement de la Galaxy Watch Ultra 2025 en France. À l'occasion d'une offre de précommande, la nouvelle montre Samsung proposée dans un coloris bleu titane et accompagnée d'un chargeur secteur offert est à 509,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Les 190 euros de réduction sont obtenus en cochant un coupon sur la fiche produit et en saisissant le code GWULTRA25 au moment de passer commande. En plus de la réduction globale, vous pouvez avoir un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur une ancienne montre connectée. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce lien et de vous laisser guider. Grâce au cumul de réductions, la Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 revient donc à 409,99 euros.

À titre d'information, l'offre promotionnelle est réservée aux membres titulaires d'un compte Amazon Prime. Si n'avez pas d'abonnement Prime, sachez qu'il est possible de bénéficier d'un essai gratuit d'une durée de 30 jours.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 en détails

Dévoilée au même moment que les Galaxy Watch 8, la version 2025 de la Samsung Galaxy Watch Ultra est équipée d'un écran Super AMOLED de 1,5 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels, une densité de 327 ppp et une luminosité de 3000 nits.

La montre connectée embarque aussi un processeur Exynos W1000 (5 core, 3 nm), une mémoire vive de 2 Go de RAM, une sirène d’urgence de 86 décibels et un espace de stockage de 64 Go. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation One UI 8.0 Watch basé sur Wear OS 6, et est alimenté par une batterie de 590 mAh. Celle-ci permet à la montre d'être autonome pendant une durée de 60 heures en fonction de son utilisation.

L'objet connecté dispose également d'une étanchéité jusqu'à 100 mètres, d'une connectivité 4G, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, du NFC, du GPS et d'une compatibilité avec Android. Concernant les capteurs, la montre connectée inclut l'accéléromètre, le baromètre, l'analyse d'impédance bioélectrique, la fréquence cardiaque, le gyroscope, le capteur géomagnétique, la température infrarouge, la luminosité et le cardiofréquencemètre. Pour terminer, les futurs acquéreurs de la Watch Ultra 2025 pourront profiter de plus de 160 plans d’entraînement dédiés aux sessions sportives.