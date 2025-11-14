Galaxy Watch 7 : la montre connectée Samsung est 60% moins chère pour le Black Friday !

La Galaxy Watch 7 44 mm passe à moins de 150 € chez Boulanger pour le Black Friday. C'est quasiment 60% de moins que son prix conseillé. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

Je profite de ce bon plan

La Galaxy Watch 7 reste très prisée malgré la sortie de son successeur il y a quelques mois. C'est l’une des meilleures montres connectées haut de gamme du marché et vous pouvez l'avoir en ce moment pour moins de la moitié de son prix de référence.

Boulanger propose en effet la version Bluetooth 44 mm à moins de 150 € au lieu de 309 €, sachant que cette déclinaison avait été lancée l'année dernière à 350 €. Vous profitez donc d'une réduction de près de 60%.

Notez que la montre connectée Samsung est affichée à 199 €, mais les abonnés The Club, The Club+ et Infinity de Boulanger profitent d'une remise fidélité supplémentaire de 50 €. Si vous n'êtes pas abonné, pas de panique. Vous pouvez adhérer gratuitement au programme The Club en créant un nouveau compte.

Galaxy Watch 7 : une montre complète et polyvalente

Fidèle au format circulaire historique des montres Samsung, la Galaxy Watch 7 affiche un design premium avec un boîtier en aluminium et du verre Saphir. Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos W1000 gravé en 3nm.

La montre connectée embarque également le nouveau capteur BioActive à 13 LED, sachant que les générations précédentes disposaient de 5 LED. La différence est notable et se traduit par une plus grande précision de mesure des indicateurs de santé : tension artérielle, fréquence cardiaque, qualité du sommeil, niveau de stress, SpO2 (oxygénation du sang), etc.

La Galaxy Watch 7 dispose par ailleurs d'un capteur GPS double fréquence. Ce dernier offre également une meilleure précision de la géolocalisation. Et pour finir, la montre Samsung arbore un écran Super AMOLED de 1,5 pouce et est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur (indices 5 ATM et IP68).