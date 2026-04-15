Samsung Galaxy : vous risquez de perdre cette fonctionnalité essentielle de Wallet si nous ne mettez pas à jour les Play Services

Samsung prévient actuellement les utilisateurs de son Wallet qu'il est impératif de mettre à jour les Play Services pour continuer de profiter d'une fonctionnalité très pratique. On vous explique comment faire.

samsung wallet

Si Google Wallet est de loin le portefeuille virtuel le plus populaire sur Android, les utilisateurs de smartphones Galaxy peuvent largement lui préférer Samsung Wallet, alternative propriétaire du constructeur coréen qui n'a pas grand-chose à envier à son homologue. On y retrouve toutes les fonctionnalités bien pratiques de l'application : le paiement sans contact, le stockage des documents d'identité, des mots de passe et identifiants et même, depuis peu, la numérisation des clés pour les serrures intelligentes et les voitures.

Or, ces dernières pourraient bien ne plus fonctionner si vous ne gardez pas votre smartphone à jour. C'est en effet la nouvelle qu'est en train d'annoncer Samsung à ses utilisateurs via une notification sur leur smartphone. “Samsung Wallet Digital Key ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas mis à jour les Google Play Services”, peut-on lire sur la pop-up de l'application. Ce serait bien dommage de se retrouver bloqué devant sa porte à cause d'une simple mise à jour.

Sur le même sujet — Google Wallet : cette nouveauté bien pratique va bientôt faciliter la vie de tous ceux qui prennent les transports en commun

Samsung Wallet prévient qu'il faut absolument faire cette mise à jour

Pour rappel, les Google Play Services sont un ensemble de paquets qui assurent le bon fonctionnement des applications installées sur votre smartphone. Il n'est donc pas question ici de mettre à jour Android en tant que tel, en vous rendant dans les paramètres de votre smartphone. En théorie, la notification envoyée par Samsung redirige vers la page qui permet d'installer la dernière version des Play Services. Mais si ce n'est pas le cas ou si vous souhaitez vous assurer d'être à jour, voici la marche à suivre :

  1. Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Galaxy
  2. Allez dans la section Google (Services Google)
  3. Appuyez sur l'onglet Tous les services
  4. Dans la section Confidentialité et sécurité, appuyez sur Services système
  5. Si nécessaire, installez la mise à jour de Services Google Play
  6. Redémarrez votre smartphone

Samsung Wallet fonctionne désormais correctement.


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