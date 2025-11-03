Google Wallet : cette nouveauté bien pratique va bientôt faciliter la vie de tous ceux qui prennent les transports en commun

Google Wallet continue d’évoluer pour simplifier votre quotidien. Après avoir introduit la possibilité de renommer ses cartes pour s’y retrouver plus facilement, Google pourrait bientôt intégrer une option bien pratique pour tous les usagers des transports en commun.

Concernant Google Wallet, la firme de Mountain View ne cesse d’innover, afin de l’imposer comme l’un des portefeuilles numériques incontournables du marché. Pour ce faire, Google l’a doté d’une multitude de fonctionnalités bien pratiques, telles que les notifications de proximité ou plus récemment encore la possibilité de renommer ses cartes pour identifier plus aisément celle dont on a besoin – en attendant l’arrivée d’un système de favoris.

En effet, Google Wallet ne sert plus simplement à stocker vos cartes de paiement, de fidélité ou même de Ticket Restaurant. Vous pouvez y ajouter vos tickets de cinéma, de concert, la clé magnétique de votre chambre d’hôtel, une nouvelle carte de paiement ou encore vos titres de transport. Et à ce propos, Google préparerait une nouvelle option afin de rendre le paiement de vos billets de transport plus rapide et pratique.

Google Wallet introduit une nouveauté bien pratique pour les usagers des transports en commun

Google Wallet prend déjà en charge le paiement des titres de transport – par le biais de cartes bancaires compatibles avec le sans contact ou directement via des titres de transports enregistrés. L’application permet également de désactiver la vérification d’identité pour les paiements de titres de transport. Cependant, si l’usager possède plusieurs cartes bancaires dans leur portefeuille numérique, changer de carte pour un trajet peut devenir fastidieux : il faut déverrouiller son smartphone, ouvrir l’application, trouver la bonne carte, l’utiliser à chaque passage.

C’est là qu’intervient la nouveauté repérée et activée par nos confrères d’Android Authority, lors de leur démontage de la version 25.43.826060251 de l’application Google Wallet. Baptisée Express Transit Card, elle permettra aux utilisateurs de définir une carte de paiement dédiée aux transports, afin de payer leurs titres sans avoir à déverrouiller leur téléphone, ni à utiliser un code PIN ou la reconnaissance biométrique. Cette nouveauté s’inscrit donc dans la volonté de Google de faciliter la vie de ses utilisateurs, et notamment de ceux qui empruntent les transports en commun, en leur faisant gagner du temps.

Express Transit Card permettra à Google Wallet de s’aligner sur ce que la concurrence propose déjà. À l'instar de Samsung, Apple offre déjà aux propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch de payer leurs titres de transport sans Face ID ni mot de passe grâce à l’option Transport express. Selon nos confrères, la version de Google Wallet s'apparente fortement à celle d'Apple.