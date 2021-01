Galaxy A32 : Samsung dévoile son smartphone 5G à moins de 300 euros

Samsung a dévoilé un nouveau smartphone d’entrée de gamme compatible 5G : le Galaxy A32. En plus de cela, il propose un appareil photo de qualité ainsi que d’une grosse batterie de 5000 mAh. Il s’agit du smartphone 5G le moins cher du constructeur

La 5G va se démocratiser en 2021 et il n’y a pas que les utilisateurs de smartphones haut de gamme qui pourront en profiter. En effet, de plus en plus de constructeurs commercialisent des terminaux compatibles à un prix raisonnable. C’est le cas de Samsung qui dévoile aujourd’hui le Galaxy A32, un téléphone 5G vendu à partir de 279 euros.

Il s’agit logiquement du successeur du Galaxy A31, qui lui était uniquement 4G. Le Galaxy A32 propose un nouveau design avec un module photo discret qui essaye de se fondre dans le capot arrière. A l’avant, la caméra frontale est matérialisée sous la forme d’une encoche au somment de l’écran. Le capteur d’empreintes est lui placé sur la tranche.

Le Galaxy A32 est équipé d’une dalle LCD de 6,5 pouces d’une définition de 1600 x 900 pixels. Côté processeur, Samsung a juste indiqué qu’il était doté d’un SoC octo-core cadencé à 2 Ghz, sans plus de précisions (il pourrait s’agir d’un Dimensity 720). Le stockage est lui de 64 ou 128 Go de mémoire, mais peut être étendu à l’aide d’une carte microSD.

Une grosse batterie et un module photo prometteur

Les points forts de l’A32, en plus de sa compatibilité avec les réseaux 5G, sont sa batterie et son appareil photo. Sa batterie, tout d’abord, est de 5000 mAh, ce qui promet une grande autonomie avec un écran si peu gourmand. Ensuite, la partie photo propose quatre capteurs : un principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Un smartphone très intéressant pour son segment de prix. Il sera disponible dès le 12 février dans quatre couleurs différentes : noir, blanc, bleu et violet. Pour rappel, Samsung a également dévoilé hier son nouveau smartphone phare : le Galaxy S21. Celui-ci est décliné en trois versions : S21, S21 + et S21 Ultra. Mais là, les tarifs sont loin d’être les mêmes.