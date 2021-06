Apple : les premiers iPad avec un écran OLED arriveraient en 2022

Apple prévoirait d’améliorer significativement l’écran des iPad l’année prochaine, puisque ceux-ci pourraient être dotés de panneaux OLED, comme le rapportent nos confères Coréens d’ETNews. Ils remplaceraient les écrans LCD actuels.

Le rapport, qui cite des sources industrielles, affirme qu'Apple utilisera des écrans OLED au lieu de LCD dans certains modèles d'iPad à partir de 2022. Apple a récemment présenté un nouveau modèle 12,9 pouces équipé d’un écran mini-LED, mais cette technologie n’est pas au niveau de l’OLED, puisque l’écran demeure LCD. Les écrans Mini-LED ont cependant l’avantage d’être bien plus lumineux que les écrans OLED.

Une polémique prend de l’ampleur autour du nouvel iPad Pro 12,9 pouces 2021, puisque certains utilisateurs se sont plaints de la présence importante de blooming. Il s’agit d’un effet de nuage qui touche presque tous les écrans LCD. Des tâches grisâtres apparaissent autour d’éléments comme du texte ou des boutons, ce qui empêche les pixels environnants d’afficher le noir correctement. Le blooming serait particulièrement présent sur le nouvel iPad Pro, qui dispose pourtant de plus de zones de rétroéclairage que les tablettes classiques, si bien que certains pensent à un problème logiciel.

Quels modèles d’iPad auront un écran OLED l’année prochaine ?

Pour l’instant, nous ne savons pas quels seront les modèles concernés par ce changement. Cependant, d’après l’analyste Ming-Chi Kuo, nous pouvons nous attendre à ce que l’iPad Air milieu de gamme soit mis à jour avec un écran OLED. Si les modèles milieu de gamme bénéficient effectivement de cette technologie, on imagine qu’Apple pourrait l’utiliser sur ses modèles haut de gamme à l’avenir. D’après ETNews, tous les modèles d'iPad qu'Apple sortira en 2023 seront équipés d'écrans OLED.

La décision d’Apple d’utiliser des écrans OLED aurait été motivée par la meilleure qualité d’image, le poids réduit et le design. En effet, puisque les écrans LCD nécessitent un rétroéclairage, ceux-ci sont plus épais et plus lourds que les écrans OLED.

On imagine qu’Apple se fournira auprès de Samsung et LG, qui sont les principaux fournisseurs de panneaux OLED. Ils sont actuellement occupés à produire les écrans LTPO 120 Hz de l’iPhone 13 Pro, qui seront dévoilés d’ici la fin de l’année. Tout comme les iPhone, on imagine que les iPad haut de gamme disposeront d’un écran OLED ProMotion 120 Hz, tandis que l’iPad Air se contentera d’un écran OLED 60 Hz.

