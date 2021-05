Galaxy Tab S7 FE : Samsung dévoile par accident la tablette à 649€ avec sa fiche technique

Pendant un court instant, la Galaxy Tab S7 Fe était visible sur le site allemand de Samsung. Le constructeur a rapidement désactivé la page, mais pas assez pour empêcher de collecter toutes les informations essentielles. La tablette coûte ainsi 649 €, est propulsée par un processeur Snapdragon 750G et présente un écran LCD 12,4 ”.

Une petite erreur nous a permis de découvrir la Galaxy Tab S7 FE dans son intégralité. Les rumeurs autour de celle-ci se sont amplifiées ces derniers jours, et Samsung a confirmé les dires en publiant par accident la page officielle de la tablette sur la version allemande de son site. Cette dernière n’a pas fait long feu puisqu’elle n’est déjà plus disponible. Mais la firme a réagi trop tard, et on dispose désormais de la fiche technique complète de l’appareil.

La tablette est donc bien nommée Galaxy Tab S 7 FE, conformément aux précédentes fuites. Elle est équipée d’un écran LCD 12,4 ”, soit la même taille que la Galaxy Tab S7+. Ce dernier se rafraîchit à une fréquence de 60 Hz et a une résolution de 2560 x 1600 pixels. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 750G, qui lui permet d’être compatible avec la 5 G, ainsi que par 4 ou 6 Go de RAM, ce qui lui devrait lui conférer des performances plus que raisonnables.

La Galaxy Tab S7 FE coûte 649 €

Une batterie de 10 090 mAh vient alimenter le tout, une jolie performance pour un appareil de ce type. Du côté du système d’exploitation, la tablette bénéficie d’Android 11, accompagné de sa surcouche One UI 3.1. Enfin, pour la photo, on retrouve un capteur principal 8 MP, ainsi qu’un capteur selfie 5 MP. La Galaxy Tab S7 FE est vendue avec le S Pen, ainsi qu’avec un clavier en option.

Samsung prévoit de commercialiser l’appareil au prix de 649 €. Ce dernier sera disponible en deux coloris : noir (Mystic Black) et gris (Mystic Silver). La date de lancement reste encore un mystère pour le moment. Cette petite erreur de publication montre néanmoins que le constructeur est prêt à dévoiler sa nouvelle tablette. On peut en théorie s’attendre à une annonce officielle dans les prochaines, mais cela reste bien entendu à confirmer.