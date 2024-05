iPad Pro M4 : plus fin, plus puissant, plus intelligent et plus cher !

En ce 7 mai 2024, Apple a donné une conférence dédiée à la présentation de ses iPad de nouvelle génération. A cette occasion, la marque à la pomme a dévoilé l'iPad Pro 2024, une tablette de compétition dotée d'un écran OLED et d'une puce M4 annoncée comme surpuissante.

Chose promise, chose due. Comme convenu, Apple a donné une nouvelle conférence ce lundi 7 mai 2024 dédiée à la présentation de ses nouveaux iPad. Aux côtés des iPad Air de nouvelle génération, la marque à la pomme a dévoilé l'iPad Pro 2024, la star incontestée de ce show.

Et autant dire que cette année, la firme de Cupertino a choisi de faire les choses en grand. Pour cause, cette édition 2024 marque une rupture nette avec les précédentes grâce à de nombreuses améliorations. Fatalement, ces améliorations se paient au prix fort, mais nous y reviendrons plus tard. Mais alors, quoi de neuf sur cet iPad Pro M4 ?

La puce M4, la vraie nouveauté de cet iPad Pro

Tout d'abord et comme vous avez pu le voir dans son appellation, le nouvel iPad Pro a l'honneur d'être le premier appareil estampillé Apple à bénéficier de la dernière puce M4. Gravé en 3 nm, ce processeur va offrir un gain de performances considérables et une meilleure gestion énergétique d'après les dires du constructeur. Ainsi, le nouveau CPU peut “mobiliser jusqu'à quatre coeurs de performance et désormais six coeurs à haute efficacité énergétique” pour des performances jusqu'à 1,5x plus rapides que la puce M2.

Le GPU 10 coeurs intègre quant à lui plusieurs fonctionnalités inédites sur iPad comme la mise en cache dynamique, du Ray Tracing ou encore du mesh shading à accélération matérielle. Côté consommation d'énergie, Apple annonce que la puce M4 est capable de fournir les mêmes performances pour moitié moins.

L'iPad passe à l'IA…

Mais ce que l'on retiendra surtout de la M4, c'est bien l'apport de l'intelligence artificielle avec la dernière version du Neural Engine d'Apple. Ainsi, l'iPad Pro M4 sera capable “d'effectuer pas moins de 38 000 milliards d'opérations à la seconde, soit une vitesse 60x supérieure à celle du premier Neural Engine d'Apple, à l'ère de la puce A11 Bionic”. Quel intérêt concret pour l'utilisateur ? La firme de Cupertino a donné quelques exemples. Les propriétaires d'iPad Pro M4 pourront notamment “isoler un sujet de son arrière-plan dans une vidéo 4K d'un simple geste avec le masque de suppression de scène dans Final Cut Pro”.

… Et à l'écran OLED

Après Huawei, Samsung, Lenovo ou encore Nintendo avec la Switch OLED, Apple fait enfin entrer ses tablettes dans l'ère de l'OLED avec l'iPad Pro 2024. En effet, l'appareil introduit l'Ultra Retina XDR, une dalle qui exploite une technologie d'OLED en tandem (soit deux panneaux OLED) pour mieux combiner la lumière.

Apple promet ainsi une luminosité plein écran de 1 000 nits pour les contenus SDR et HDR, et une luminosité de pointe de 1 600 nits pour le format HDR. On retrouve ensuite dans le discours de la marque les éloges habituelles liées à l'OLED : des noirs plus profonds, des couleurs plus éclatantes, un contraste ultra précis, etc.

Une taille de guêpe

Le passage à l'OLED n'a pas uniquement de bénéfices sur l'expérience vidéo. Pour preuve, ces dalles sont généralement plus légères et plus fines. C'est ce qui a donc permis à Apple de faire fondre la ligne de l'iPad Pro. D'après les dires de la compagnie américaine, nous sommes devant le produit Apple le plus fin jamais conçu avec respectivement 5,1 mm et 5,3 mm d'épaisseur pour les deux modèles disponibles (écran 11″ et 13″). Le poids sur la balance a également diminué, de 500 grammes sur la variante 11 pouces et de 100 grammes sur le 13 pouces.

Rien d'excitant côté photo

Concernant l'ensemble photo en revanche, rien de vraiment excitant à noter sur cet iPad Pro 2024. En effet, on retrouve toujours un unique capteur de 12 MPX à l'arrière. Néanmoins, précisons qu'il n'est pas seul puisqu'il s'accompagne d'un flash adaptatif True Tone et d'un scanner LiDaR. Grâce à ces dispositifs et à l'IA, notez que l'iPad Pro pourra numériser des documents bien plus rapidement et facilement qu'à l'accoutumée.

Pas mieux sur les connectivités

Du côté des connectivités, on est sur un ensemble plutôt classique :

connecteur USB-C avec prise en charge de Thunderbolt 3 et USB 4

compatibilité Wi-Fi 6E

eSIM sur les modèles cellulaires pour des connexions en 4G et 5G

On regrettera donc l'absence de compatibilité Wi-Fi 7, la dernière génération de connexion sans fil. Dommage, à l'heure où certaines box comme la Freebox Ultra permettent justement de profiter des hauts débits proposées par cette norme.

Ajoutons enfin que l'iPad Pro débarque avec deux accessoires inédits, à savoir l'Apple Pencil Pro (compatible avec la fonction Localiser) et le Magic Keyboard, un nouveau clavier sans fil à fixation magnétique.

Des tarifs qui ne cessent de grimper

Comme on pouvait s'y attendre, ces multiples améliorations (écran OLED, puce M4) ont fait grimper les prix des nouveaux iPad Pro. Voici dans le détail la grille tarifaire :

iPad Pro 11″ Wi-Fi : 1219 €

iPad Pro 11″ 4G/5G : 1469 €

iPad Pro 13″ Wi-Fi : 1569 €

iPad Pro 13″ 4G/5G : 1819 €

Bien entendu, la note deviendra plus importante en optant pour une capacité de stockage plus importante. Proposé de série avec 256 Go, les utilisateurs pourront choisir d'avoir 512 Go, 1 To ou 2 To. Pour la dernière proposition, il faudra compter pas moins de 2 429 € !

Ajoutons enfin que les nouveaux iPad Pro sont disponibles à la vente sur le site d'Apple dès ce 7 mai 2024. Les revendeurs partenaires comme Boulanger, Fnac et consorts les proposeront en boutiques à partir du 15 mai.