Apple baisse le prix de l’iPad 10 et la raison ne va pas plaire à tout le monde

Alors qu'Apple vient de présenter son nouvel iPad Pro M à un prix élevé, l'entreprise annonce simultanément une baisse de prix pour l'iPad de 10e génération et la suppression de l'iPad de 9e génération, le dernier modèle équipé d'une prise jack.

Lors de son événement récent, Apple a dévoilé l'iPad Pro M4. Ce dernier marque une avancée importante dans la gamme des tablettes haut de gamme. Cette nouvelle version est équipée d'une puce M4 surpuissante, gravée en 3 nm qui promet des performances exceptionnelles avec une gestion énergétique optimisée. Il présente également un écran OLED Ultra Retina XDR pour une qualité d'image inégalée. Toutefois, le prix de ce modèle de pointe a de quoi surprendre : la version de base est proposée à 1500 euros, tandis que la configuration la plus avancée peut atteindre 2429 euros.

Parallèlement à la présentation de l'iPad Pro M4, Apple a effectué une baisse importante du prix de l'iPad 10. Initialement lancé à 589,99 euros, ce modèle est désormais accessible pour 499 euros. Cette réduction de prix vise à rendre cette tablette plus attractive face à la montée en gamme et aux prix élevés des nouveaux modèles. Bien que la 10e génération n'offre pas la compatibilité avec le dernier Apple Pencil et n’est pas comparable aux fonctionnalités premium de l'iPad Pro M4, il demeure une option solide pour les utilisateurs à la recherche d'un appareil fiable à un coût bien plus raisonnable.

L’iPad 9 et sa prise jack disparaissent du catalogue d’Apple

Apple a récemment mis fin à la vente de l'iPad de 9e génération, ce qui symbolise la clôture d'un chapitre pour les derniers modèles équipés d'une prise jack. Cette décision marque la transition vers des appareils intégralement sans fil, mais aussi un moment de nostalgie pour les audiophiles et les utilisateurs qui appréciaient les connexions filaires traditionnelles. Malgré son retrait des rayons officiels, le 9e génération reste appréciée pour sa rapidité et sa polyvalence et continuera d'être disponible chez des revendeurs tiers.

Pendant que l'iPad Pro M4 cherche à imposer de nouvelles normes avec ses innovations et performances élevées, son accessibilité reste limitée pour le grand public. En revanche, l'iPad de 10e génération se positionne comme une alternative plus abordable, bien que dépourvue de certaines fonctionnalités haut de gamme de ce dernier.